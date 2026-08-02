La Uil della Sardegna lancia un serio allarme sulla crescente diffusione dei "lavoratori fantasma" nell'isola, evidenziando una vera e propria emergenza legata alla precarietà e all'irregolarità lavorativa. Il sindacato sottolinea come questa situazione colpisca i lavoratori senza regolare contratto e privi di tutele. Il fenomeno è marcato in turismo e servizi, pilastri dell'economia sarda, dove la richiesta di personale si traduce spesso in impieghi non conformi.

Lavoro irregolare: emergenza estiva e gravi conseguenze

La Uil evidenzia che la problematica si acuisce durante la stagione estiva, quando l'aumento della domanda di manodopera porta a un impiego massiccio di personale in condizioni irregolari.

Molti operano senza garanzie contrattuali, previdenziali o assicurative, privati di diritti fondamentali come contributi e tutele in caso di infortunio o malattia. Spesso, i rapporti di lavoro non sono dichiarati, creando un sistema sommerso che priva di ogni protezione. Questa realtà è definita dalla Uil come una profonda "emergenza sociale", che impatta negativamente su molte famiglie sarde, costrette a fronteggiare incertezza e difficoltà.

L'appello della Uil per controlli e tutele rafforzate

Di fronte a questo scenario, il sindacato ha rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo un rafforzamento dei controlli e l'adozione di misure efficaci per contrastare il lavoro nero e la precarietà dilagante.

La Uil sollecita interventi strutturali che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e sicure. "È fondamentale un impegno straordinario per arginare questa deriva di irregolarità che penalizza soprattutto giovani e donne, le categorie più esposte alle fragilità del mercato del lavoro", ha dichiarato il sindacato. La Uil, attiva a livello regionale e nazionale, continua a impegnarsi per la tutela dei diritti, offrendo assistenza e consulenza e promuovendo il dialogo con le istituzioni per un mercato del lavoro più equo.