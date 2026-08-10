L'Università degli Studi di Palermo si afferma come eccellenza nel panorama accademico italiano, distinguendosi per le retribuzioni annue lorde (RAL) percepite dai suoi laureati. L'ateneo siciliano si posiziona tra i migliori a livello nazionale, in particolare per la fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni, un dato significativo che emerge dal University Report 2026 dell'Osservatorio JobPricing.

Palermo, leader nel Mezzogiorno per stipendi dei laureati

I laureati dell'Università di Palermo percepiscono una RAL media di 35.769 euro. Questa cifra colloca l'istituzione al decimo posto nella graduatoria nazionale complessiva.

Un aspetto ancora più rilevante è che tale valore supera del 4% la media nazionale per la medesima fascia d'età. Con questo risultato, l'Università di Palermo si conferma il primo ateneo del Mezzogiorno per quanto concerne le retribuzioni dei propri laureati, superando in modo netto altri importanti istituti universitari presenti nell'area meridionale del Paese. Questo posizionamento evidenzia la capacità dell'università di formare professionisti altamente qualificati e competitivi sul mercato del lavoro.

Qualità didattica e impatto sul territorio

Il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, ha evidenziato come questo prestigioso risultato sia una chiara espressione della qualità dell'offerta didattica dell'ateneo.

Midiri ha sottolineato l'importanza cruciale di una formazione che sappia connettere efficacemente ricerca, innovazione e mondo delle imprese. Tale sinergia è considerata un elemento fondamentale, in particolare nel contesto meridionale, dove la promozione di un'occupazione qualificata, stabile e adeguatamente retribuita assume un valore strategico per lo sviluppo socio-economico. La visione dell'ateneo è quella di contribuire attivamente alla crescita del territorio, fornendo ai giovani laureati gli strumenti per un inserimento lavorativo di successo e per la costruzione di carriere solide. L'impegno dell'università si traduce quindi non solo nella formazione accademica, ma anche nella creazione di opportunità concrete per i suoi studenti, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per l'inserimento lavorativo dei giovani nel Mezzogiorno.