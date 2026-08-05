Nella sede della Regione Emilia Romagna è stato siglato un accordo di fondamentale importanza che pone fine alla prolungata e complessa vertenza Md-Kamila. L'intesa riguarda direttamente 87 lavoratori, precedentemente impiegati presso il magazzino Kamila situato nel quartiere artigianale Spip di Parma. La firma dell'accordo è avvenuta con il consenso di tutte le organizzazioni sindacali coinvolte e ha ricevuto la piena approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente interessati dalla vicenda.

La genesi della vertenza risiede nella cessazione dell'appalto da parte di Kamila, azienda che per un lungo periodo ha curato le operazioni di distribuzione per conto di Coop Alleanza 3.0.

Questa decisione strategica ha comportato il definitivo trasferimento delle attività operative in provincia di Bologna. Per le 87 persone la cui posizione lavorativa era seriamente compromessa, l'accordo raggiunto offre un periodo di dodici mesi di cassa integrazione. Successivamente, i lavoratori avranno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni concrete: una nuova opportunità di impiego, la partecipazione a percorsi di formazione professionale mirata o l'adesione a un programma di dimissioni incentivate.

L'intervento della Regione e i termini dettagliati dell'intesa

L'assessore al Lavoro della Regione Emilia Romagna, Giovanni Paglia, ha commentato la conclusione di questo percorso negoziale, sottolineando come sia stato "complesso" e "caratterizzato anche da momenti di tensione".

Con un tono di soddisfazione, Paglia ha ribadito l'impegno dell'ente regionale: “Siamo felici di aver dimostrato che nella Regione del Patto per il Lavoro, il Clima e l'Economia sociale nessuno viene lasciato solo nemmeno nei momenti di massima difficoltà.” Questo passaggio evidenzia la filosofia di supporto e tutela sociale promossa dalla Regione.

È importante ricordare che la procedura di licenziamento collettivo per gli 87 dipendenti aveva una scadenza imminente, fissata per il 5 agosto. Le organizzazioni sindacali che hanno partecipato attivamente al tavolo di confronto – tra cui spiccano Adl Cobas, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – hanno espresso piena condivisione per l'impianto della proposta avanzata dalla Regione.

Tale proposta, oltre alle misure già menzionate, include un numero considerevole di ricollocazioni a tempo indeterminato e un sostegno economico aggiuntivo destinato ai lavoratori che dovessero affrontare un trasferimento per motivi professionali.

Il contesto della vertenza: il passaggio da Parma a Bologna

I lavoratori al centro della vertenza erano dipendenti della cooperativa Md Service, che operava all'interno del magazzino Kamila a Parma. Il trasferimento delle attività logistiche e distributive interesserà specificamente il magazzino Coop di Anzola dell'Emilia, situato nella provincia di Bologna. La fase di confronto e le successive negoziazioni sono state precedute e accompagnate da un'intensa mobilitazione, con l'organizzazione di presidi e scioperi davanti al magazzino di Anzola dell'Emilia.

Questi momenti di protesta hanno evidenziato il forte e determinato coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, sia a livello locale che regionale, nella salvaguardia dei diritti e dei posti di lavoro.