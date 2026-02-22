Decimo anno della fiera My Plant& garden di Milano a Rho Fiera. Partita nel 2014, questa fiera conta oltre 800 espositori con una velocità idi crescita incredibile. Ed i nomi presenti quest'anno sono di tutta eccellenza: Toro, John Deere, nomi della tecnica florovivaistica mondiali, che hanno presentato i loro prodotti di tendenza.

La spina dorsale della fiera

All'ingresso del percorso che si è strutturato su 4 paglioni della fiera di Rho, accoglie un magnifico bonsai, segno di saggezza e temperanza. Come questo gesto, anche altri segni aiutano i visitatori a conoscere novità e tendenze del mercato agrovivaistico nazionale.

Al primo posto ci sono le realtà del territorio - le aziende commerciali - ma non mancano le realtà nazionali. Se da un lato il sistema commerciale ha subito un grande contraccolpo - vedi la crisi globale - dall'altro non mancano spunti e parallelismi atti a creare sinergie, per superare e migliorare la situazione. È il senso di comunità - come esprime il Presidente del consorzio Myplant & Garden Marco Orlandelli - che cresce, aiutando il settore orto-floro-vivaistico ad avere l'importanza che merita. Non per niente, il prossimo appuntamento sarà il 21-23 Ottobre 2026 presso il Dubai Exibition Centre di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Cercasi giardinieri e fioristi a regola d'arte

Testimone del nostro tempo è la ricerca di giardinieri e fioristi a regola d'arte.

in Europa. Milano è capitale di eccellenti soluzioni strategiche finanziare globali, ma ha un "polmone verde" a pezzi e "sbiadito". Una soluzione può essere quella interpretata dalla OFFICINA DELLE PIANTE di Sommacampagna VR. La floral coach Annette Gottmann, ha creato un corso virtuale e specifico on site, per le figure di Basic Artigianato Floreale, il marchio floreale e wedding florist. Questi percorsi che hanno un calendario annuale, aiutano a realizzare composizioni floreali professionali, ma anche a sviluppare una artigianalità. Il prossimo Giugno è in partenza il corso biennale utile alla figura del fiorista internazionale. Altro mestiere impegnativo, ma in grande sviluppo è quello del giardiniere. Se ne è parlato al convegno promosso dall'Associazione Italiana Tecnici del Golf, testi a cura del dott.Stefano Boni.