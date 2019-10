Tornano gli incentivi rottamazione auto anche a ottobre da parte delle case automobilistiche FIAT, Ford e Opel. Tra le offerte più interessanti si segnalano quelle riguardanti i modelli Panda, Focus e Corsa. Riguardo alla società italiana, e nello specifico al modello di auto più venduto in Italia, si ricorda che nel mese di settembre sono state lanciate due nuove versioni in collaborazione con Wind e Trussardi.

Oltre ai veicoli sopracitati, nell'approfondimento sulle proposte degli incentivi auto verranno coinvolte anche altre macchine, presenti tra le promozioni in vetrina all'interno dei siti ufficiali. La validità delle seguenti promo ha termine il giorno 31 ottobre.

Incentivi rottamazione a ottobre Fiat: Panda da 129 euro al mese

Tra le offerte degli incentivi rottamazione Fiat per il mese di ottobre si segnala la promozione riguardante il modello Panda, venduto a partire da 129 euro al mese.

L'esempio riportato nel sito Fiat ha per protagonista la versione con motore 1.2 da 69 cavalli a benzina, allestimento Pop. Nella formula anticipo zero e interessi zero, la Panda può essere acquistata aprendo un finanziamento che prevede il pagamento di 60 rate, ciascuna delle quali a un prezzo di 129 euro, oltre alla rata finale di 2.875 euro (prezzo complessivo di 10.405 euro).

La stessa formula (zero anticipo e zero interessi) è proposta per la nuova gamma della Fiat 500, in vendita promozionale a partire da 145 euro al mese, a patto di aderire al finanziamento di Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Anche in questo caso, le rate mensili sono in totale 60, più la rata residua finale pari a 3.987 euro, per un costo complessivo di 12.477 euro (a fronte di una spesa di listino pari a 14.650 euro). Le informazioni possono essere recuperate sotto l'intestazione "Dettaglio promozione" presente in ciascuna pagina del sito ufficiale dedicata alle offerte per specifici modelli.

Incentivi Ford: nuova Focus da 279 euro al mese

Le promozioni degli incentivi rottamazione Ford a ottobre hanno per protagonista la nuova Focus.

Uno dei modelli più gettonati della nota casa automobilistica viene venduto a partire da 279 euro al mese e anticipo zero. Il numero di rate da saldare è pari a 36, oltre alla quota finale di 10.396 euro. Aggiungendo 25 euro al mese all'importo della rata descritto qui sopra, gli automobilisti hanno anche 7 anni di garanzia Ford Protect e 3 anni di manutenzione programmata. La versione interessata alla promo è la Focus allestimento Business 5 porte, con motore EcoBoost da 100 cavalli.

Un'altra offerta valida fino al 31 ottobre riguarda il modello Ford Kuga. Di listino, la versione Business con motore 2WD 1.5 EcoBoost da 120 cavalli, allestimento Business, ha un prezzo di 26.350 euro. Fino al termine del mese, invece, grazie agli ecoincentivi Ford, il prezzo scende a 19.950 euro. Scegliendo di aderire al finanziamento, la Kuga è in vendita a partire da 350 euro al mese per 36 rate, oltre alla quota finale da 11.311 euro.

Offerte rottamazione Opel: Corsa da 99 euro al mese

Anche sul sito ufficiale Opel sono state pubblicate le offerte degli incentivi rottamazione valide fino al prossimo 31 ottobre. Una delle promozioni in vetrina riguarda il modello Corsa, proposto a partire da 99 euro al mese. Si tratta della versione con allestimento Advance, 5 porte e motore 1.2 da 70 cavalli. Per i primi 3 anni sono incluse la garanzia, la manutenzione ordinaria e la polizza furto-incendio aderendo al finanziamento Scelta Opel. I clienti che scelgono di acquistare la Opel Corsa versando un anticipo di 4.700 euro, proseguono il pagamento con 35 rate mensili da 99 euro più una rata finale da 5.236 euro.

Tra le auto in vendita scontate per effetto degli incentivi rottamazione c'è anche l'Opel Mokka X, con allestimento Advance e motore 1.2 da 120 cavalli. Con il finanziamento Scelta Opel, l'acquisto dell'automobile è legato al pagamento di 23 rate mensili da 154 euro al mese e un anticipo di 5.650 euro, oltre a una rata finale di 8.799 euro. In questo caso, la scadenza dell'offerta è fissata al prossimo 6 ottobre.