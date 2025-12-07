L’Italia, affiancata da altri cinque governi dell’Est Europa, prova a riaprire la partita sulla transizione ecologica in ambito automobilistico. In una lettera ufficiale inviata alla Commissione europea, il governo italiano infatti ha chiesto di rivedere le regole che dal 2035 vietano la vendita di nuove auto con motore a combustione. L’obiettivo: un percorso green più graduale, tecnologicamente neutrale e meno penalizzante per l’industria. A firmare la lettera sono stati anche i governi di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria.

Cosa chiedono i Governi: più flessibilità meno ideologia

La richiesta è netta: serve una transizione aperta a più soluzioni. I Paesi firmatari puntano su tre grandi capitoli.

Salvare le ibride plug-in e le tecnologie alternative. I firmatari della lettera contestano lo stop totale ai motori termici dal 2035 e chiedono : continuità alle auto ibride plug-in (PHEV);

: continuità alle auto ibride plug-in (PHEV); Riconoscimento dei veicoli con range extender;

Spazio a soluzioni come celle a combustibile e idrogeno.

Il secondo fronte è il più controverso: chiedere che i biocarburanti avanzati vengano equiparati ai carburanti a emissioni zero. Il riferimento normativo è 11 del regolamento 2023/851, che ammette il possibile utilizzo di combustibili rinnovabili nel percorso di decarbonizzazione.

La lettera dei governi firmatari spinge per una revisione immediata, senza attendere il 2035.

Si chiedono inoltre, norme più realistiche per veicoli pesanti e flotte aziendali. Di fatto i paesi firmatari ritengono irraggiungibili gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni per i veicoli pesanti e chiedono un aggiornamento del regolamento. Sulle flotte aziendali, poi, la critica è dura: delle quote obbligatorie di veicoli elettrici significherebbero “più burocrazia e un colpo alle Pmi”.

Una frattura politica sempre più evidente in Europa

La lettera fotografa una spaccatura ormai cristallizzata. Da un lato Francia e Spagna, che continuano a puntare tutto sull’elettrico, investendo in gigafactory e batterie.

Dall’altro l’asse dei Paesi preoccupati per le ricadute sulla filiera automotive tradizionale e sull’intera manifattura europea. Il dibattito avviene in un momento delicato: Tesla ha appena lanciato in Europa il suo modello più economico e i produttori cinesi continuano a guadagnare terreno con prezzi ultra-competitivi.

Cosa cambierebbe davvero se Bruxelles dicesse di sì

Se la Commissione europea accogliesse la proposta dei sei governi, lo scenario della mobilità continentale subirebbe una svolta radicale:

Fine della strategia “solo elettrico” come obiettivo finale della transizione;

Ritorno dei PHEV anche dopo il 2035, ribaltando la normativa attuale;

Biocarburanti riconosciuti come carburanti a emissioni zero, salvando di fatto il motore endotermico avanzato;

Tempi più flessibili per la decarbonizzazione dei veicoli pesanti;

Stop alle quote obbligatorie per le flotte aziendali, sostituite da misure incentivanti.

Per il settore automotive significherebbe riconsiderare i piani industriali al 2030 e 2040, riaprire investimenti su ibridi e biocarburanti e rallentare, almeno in parte, la corsa all’elettrico. Ma le idee profondamente diverse tra i vari governi europei, al momento, non lasciano trasparire quale possa essere la linea condivisa della UE.