La stagione 2026 del Campionato Mondiale di Formula 1 si prepara a inaugurare una nuova era per il Circus, con cambiamenti tecnici e sportivi profondi che promettono di riscrivere gli equilibri tradizionali tra team e piloti.

Il 2026 segna uno dei più grandi cambi regolamentari nella storia recente della F1, con vetture più leggere, più piccole e tecnologicamente più complesse.

Le novità della Formula 1 nel 2026

Ci saranno molte novità nella nuova stagione di Formula 1 [VIDEO]a partire dal peso delle nuove monoposto che saranno circa 30 kg più leggere.

Saranno anche più compatte rispetto all’attuale generazione. Ci sarà un cambiamento importante anche per quanto riguarda l'aerodinamica con l'addio all'effetto suolo e al DRS e l'introduzione di un'aerodinamica attiva per migliorare il comportamento su rettilineo e in curva. Le nuove Power Unit saranno molto più sostenibili: pur restando pur restando motori 1.6 V6 turbo-ibridi, la componente elettrica avrà un ruolo molto più importante e si utilizzeranno carburanti completamente sostenibili. La Pirelli introdurrà per il nuovo anno mescole specifiche con battistrada più stretto e cerchi da 18″ pensati per queste nuove vetture. Questi cambiamenti tecnici non solo influenzano l’estetica delle monoposto, ma mirano a migliorare il racing e aumentare la competizione in pista.

Una griglia allargata: 11 team in gara

Un’altra grande novità del 2026 è l’ampliamento della griglia a 11 squadre con l'ingresso di Cadillac e Audi (subentra a Sauber). Audi farà il suo debutto ufficiale come costruttore rilevando il progetto Sauber, puntando su un programma a lungo termine e su power unit sviluppate internamente. Cadillac, invece, entrerà in griglia come nuovo team supportato da General Motors, riportando un grande nome dell’automobilismo americano nel Circus. Due ingressi che potrebbero cambiare gli equilibri e aumentare ulteriormente il livello di competizione nel Mondiale.

Calendario, location e sprint

Il calendario 2026 conferma 24 gran premi.

La stagione si aprirà il 6-8 marzo in Australia , a Melbourne

Confermate gare Sprint in alcune sedi chiave come Cina e Miami.

Rispetto al 2025, Imola viene esclusa dal calendario, mentre altre città come Madrid entrano a sorpresa.

Inoltre, si intensifica la presenza negli Stati Uniti con diversi appuntamenti nordamericani e una collocazione strategica delle gare, studiata per non sovrapporsi ad altri grandi eventi motoristici internazionali.

In vista del Mondiale 2026, grande attenzione sarà rivolta anche alla presentazione delle nuove monoposto, un momento chiave per scuderie e tifosi. I team sveleranno vetture completamente riprogettate secondo il nuovo regolamento tecnico, con soluzioni aerodinamiche inedite e power unit di nuova generazione. Le presentazioni, attese tra fine inverno e l’inizio della stagione, offriranno i primi indizi sui valori in campo e sulle filosofie progettuali adottate, alimentando l’attesa per una delle stagioni più rivoluzionarie nella storia recente della Formula 1.