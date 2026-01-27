Possedere un’automobile è diventato un lusso sempre meno sostenibile per molte famiglie italiane. Non è solo il prezzo di acquisto a salire: anche la gestione quotidiana di una vettura incide in modo crescente sui bilanci domestici. I numeri diffusi da Federcarrozzieri fotografano una dinamica ormai strutturale, fatta di rincari diffusi lungo tutta la filiera dell’auto.

Auto più costose, non solo dal concessionario

Il 2025 ha confermato una tendenza che va avanti da anni. I listini delle auto nuove continuano a crescere, seppur con velocità diverse a seconda della motorizzazione.

Le vetture a benzina guidano gli aumenti, seguite da diesel, ibride ed elettriche. Un’evoluzione che si inserisce in un contesto di grande incertezza normativa, soprattutto per il gasolio, sempre più penalizzato da restrizioni alla circolazione e politiche ambientali stringenti. Il risultato è duplice: da un lato prezzi più alti, dall’altro un mercato sempre meno accessibile, soprattutto se si considera che in Italia i salari reali sono fermi da decenni. La forbice tra costo dell’auto e capacità di spesa degli italiani continua quindi ad allargarsi.

Usato in rallentamento

Le difficoltà del nuovo si riflettono anche sul mercato dell’usato. Nel 2025 i prezzi medi hanno registrato una flessione, più marcata per diesel ed elettriche e più contenuta per le auto a benzina.

Un calo che, però, non compensa l’aumento dei costi di gestione: comprare un’auto usata può sembrare conveniente, ma mantenerla è sempre più oneroso.

Manutenzione e ricambi: il vero salasso

È proprio sul fronte della manutenzione che emerge uno dei problemi principali. Secondo Federcarrozzieri, nel corso dell’ultimo anno gli automobilisti hanno speso di più sia per i pezzi di ricambio sia per gli interventi in officina. Alla base ci sono fattori diversi: il peso ancora evidente del caro-energia, le tensioni internazionali sulle catene di fornitura e, soprattutto, la crescente complessità tecnologica dei veicoli moderni. Le auto, in particolare quelle elettriche e ibride, richiedono competenze sempre più specialistiche e investimenti importanti da parte delle officine, costi che inevitabilmente si riflettono sui clienti.

Mobilità sempre più cara, tra parcheggi e assicurazioni

Il conto non si ferma alla manutenzione. Nel 2025 sono aumentate anche le spese collaterali: parcheggi, garage, pedaggi autostradali e servizi di noleggio. Particolarmente pesante il capitolo assicurazioni auto, che segna un nuovo balzo in avanti e rappresenta una delle voci più gravose per le famiglie. L’insieme di questi costi fa lievitare in modo significativo il costo totale di possesso di un’auto, rendendo sempre più difficile sostenere una spesa che un tempo era considerata “ordinaria”.

Perchè l'automobile costa sempre di più

Le ragioni dei rincari sono molteplici. Le normative ambientali impongono tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza sempre più sofisticati.

A questo si aggiunge l’aumento del costo del lavoro e una strategia industriale che ha progressivamente abbandonato le utilitarie economiche, puntando su modelli più grandi e ricchi di elettronica. L’auto è diventata a tutti gli effetti un dispositivo tecnologico su quattro ruote, pieno di sensori, software e microchip. Una trasformazione che migliora comfort e sicurezza, ma aumenta anche il rischio di guasti e il costo delle riparazioni. Anche i consumatori hanno la loro parte di responsabilità: oggi dotazioni che un tempo erano optional sono considerate indispensabili, mentre un’auto essenziale viene spesso percepita come superata.

Auto e futuro: cosa aspettarsi dal 2026

Le prospettive non sono incoraggianti.

L’avvio del 2026 porta con sé nuovi aumenti: ritocchi ai pedaggi autostradali, possibili rialzi sulle accise del gasolio, premi assicurativi ancora in crescita e, in alcune Regioni, revisioni al rialzo del bollo auto. Se questi trend dovessero consolidarsi, l’automobile rischia di diventare un bene sempre meno accessibile, anche nella fascia delle citycar. Per chi sta valutando un acquisto, l’unica vera difesa resta l’informazione: confrontare modelli, costi di gestione e affidabilità è ormai indispensabile per evitare brutte sorprese e contenere, almeno in parte, una spesa che continua a correre.