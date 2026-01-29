Raptor Engineering, squadra modenese guidata da Andrea Palma e Isabelle Maserati, ha annunciato il proprio ingresso nella galassia McLaren. L'obiettivo è la partecipazione al McLaren Trophy Europe 2026 e al Campionato Italiano GT, segnando l'avvio di un progetto sportivo pluriennale.

Un nuovo corso sportivo per Raptor Engineering

Il team ha ufficializzato la sua partecipazione al McLaren Trophy Europe 2026 con due McLaren Artura Trophy Evo. Queste vetture GT sono dotate di aerodinamica affinata e capaci di erogare fino a 585 cavalli, che salgono a 620 grazie al sistema push‑to‑pass.

L’accordo è stato suggellato con un incontro nella sede McLaren di Woking. La serie europea prenderà il via da Monza a fine maggio, inserita nei weekend del GT World Challenge Europe.

Impegno anche in Italia e prospettive GT3

Parallelamente, Raptor Engineering porterà le Artura Trophy Evo anche nel Campionato Italiano GT, categoria in cui ha già conquistato numerosi titoli negli ultimi due anni. Inoltre, in accordo con McLaren, il team sta valutando l’avvio di un programma GT3. Questo rappresenterebbe il debutto assoluto di Raptor nella massima categoria Gran Turismo, sempre nel contesto del Campionato Italiano GT.

Dichiarazioni del team principal

Andrea Palma ha commentato: “Siamo felicissimi ma soprattutto ultra‑motivati per questi nuovi e ambiziosi programmi sportivi che vivremo al fianco di un marchio al top del prestigio come McLaren.

Eravamo arrivati alla conclusione di un ciclo sportivo e, come squadra, dovevamo rinnovare i piani futuri. L’ambizione del team è sempre stata quella di arrivare a serie internazionali di rilievo e ad aprirsi al mondo GT3 e, più avanti, anche al grande endurance.”

Ha aggiunto: “Con McLaren è iniziata una collaborazione condivisa che stiamo costruendo insieme e, in questo senso, apprezziamo molto la disponibilità mostrata da Giorgio Sanna. In ottica 2026 stiamo condividendo in sinergia ogni idea e impulso, e questo per un team come il nostro è senza dubbio un valore aggiunto. Sono convinto che siamo al posto giusto, nel momento giusto e con i colori giusti. Nelle prossime settimane annunceremo ulteriori novità in vista di una stagione che non vediamo l’ora di inaugurare anche in pista.”

Il McLaren Trophy Europe 2026

Il McLaren Trophy Europe 2026, organizzato dal gruppo SRO Motorsports, giunge alla sua quarta edizione come monomarca riservato alle McLaren Artura Trophy.

Il campionato si svolgerà su dieci round in Europa, da maggio a ottobre, con tappe confermate a Monza, Spa‑Francorchamps, Misano, Barcellona e Algarve. La serie si svolge in concomitanza con il GT World Challenge Europe, offrendo grande visibilità e competitività.