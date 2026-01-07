Toyota ha presentato ufficialmente la nuova TR010 Hybrid, versione aggiornata del prototipo che parteciperà alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans e del FIA World Endurance Championship. La presentazione è avvenuta il 7 gennaio 2026.

Un prototipo profondamente rinnovato

La TR010 Hybrid sostituisce la GR010 Hybrid e si distingue per una revisione completa dell’aerodinamica. Il muso è stato ridisegnato seguendo il linguaggio stilistico delle auto stradali Toyota, mentre anche la zona posteriore e i fianchi presentano aggiornamenti. I piloti Kamui Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway (auto numero 7) e Ryo Hirakawa, Brendon Hartley e Sébastien Buemi (auto numero 8) saranno alla guida di questa nuova Hypercar.

Nuovo nome, nuova livrea, nuova identità

Il programma Hypercar assume ora il nome di “Toyota Racing”, separandosi da “Gazoo Racing”, che continuerà a occuparsi degli impegni nel FIA World Rally Championship (Rally1 e Rally2) e nella GT4. La livrea della TR010 Hybrid abbandona il nero degli ultimi anni in favore di un rosso predominante, simile a quello utilizzato a Le Mans nel 2025 per celebrare i quarant’anni di Toyota sul Circuit de la Sarthe.

Sono già stati effettuati due test con la nuova vettura: uno al Paul Ricard in Francia a partire da ottobre e un altro in Qatar. Resta da capire quanti “Joker” evolutivi siano stati utilizzati nel ciclo regolamentare.

Restyling aerodinamico e ritorno al rosso

