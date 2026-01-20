Valentino Rossi ha definito il suo programma agonistico per il 2026: il pilota italiano sarà al via di tutte le gare del GT World Challenge Europe Powered by AWS, guidando la BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT, affiancato dal tedesco Max Hesse e dal britannico Dan Harper.

Il ritorno nel campionato continentale

Il ‘Dottore’ tornerà a competere a tempo pieno nel più importante campionato europeo riservato alle vetture GT. Sarà presente sia nelle cinque prove di durata sia nelle gare sprint, affiancato da Max Hesse e anche da Dan Harper. In particolare, Harper si unirà al duo per la 1000 km del Paul Ricard, la 3 h di Monza, la 3 h del Nürburgring, la 3 h di Portimão e la prestigiosa 24 h di Spa‑Francorchamps.

Calendario e logistica

Il calendario prevede due appuntamenti in Italia: la 3 h di Monza e la tradizionale gara sprint a Misano Adriatico. Rossi inizierà la stagione in Australia, partecipando alla 12 h di Bathurst, valida per l’Intercontinental GT Challenge. Resta da definire la sua eventuale partecipazione alla 24 h di Le Mans, che potrebbe disputare anche senza essere impegnato nel FIA World Endurance Championship (classe LMGT3).

Il calendario del GT World Challenge Europe 2026

Il calendario provvisorio del GT World Challenge Europe 2026 conferma l’articolazione su dieci round tra prove sprint ed endurance, con inizio ad aprile e conclusione a ottobre. Le gare endurance includono la 6 h del Paul Ricard, la 3 h di Monza, la 24 h di Spa, la 3 h del Nürburgring e la 3 h di Barcellona‑Catalunya, mentre le prove sprint si svolgeranno in circuiti come Brands Hatch, Misano, Magny‑Cours, Zandvoort e Portimão.