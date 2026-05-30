Trenitalia ha annunciato l'avvio del Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il primo collegamento senza cambi tra i capoluoghi di Puglia e Campania. I biglietti sono già disponibili. Il servizio parte il primo luglio da Lecce alle 18:10; la prima corsa da Napoli Centrale è il 2 luglio alle 6:45.

Il treno fermerà a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Grazie alla nuova tratta Napoli-Cancello, i tempi di percorrenza saranno di circa tre ore e mezza da Bari a Napoli e cinque ore da Lecce. Questa novità offre una soluzione diretta e più veloce tra Salento e Campania.

Dettagli del Frecciarossa

Il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli è parte della prima fase dei lavori per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari. Il completamento dell'infrastruttura consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di viaggio. La tratta offre un collegamento rapido e diretto, rispondendo alle esigenze di mobilità tra Sud e Centro-Sud Italia.

Gestito da Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), il servizio mira a migliorare l'integrazione tra le città del Mezzogiorno, favorendo viaggi di lavoro e turistici. La nuova tratta Napoli-Cancello, già operativa, rende i collegamenti più efficienti, un passo importante nell'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale.

Trenitalia e i collegamenti nazionali

Trenitalia è la principale società di trasporto ferroviario passeggeri in Italia, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Gestisce servizi di lunga percorrenza, regionali e ad alta velocità, garantendo collegamenti efficienti tra le maggiori città. L'introduzione del Frecciarossa diretto tra Lecce, Bari e Napoli si inserisce nelle strategie di potenziamento della mobilità ferroviaria nazionale, con attenzione al Sud.

La realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, di cui questo collegamento è una prima fase, è uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti per il Mezzogiorno. Al termine dei lavori, i tempi di percorrenza tra i due capoluoghi saranno ulteriormente ridotti, migliorando competitività e accessibilità del trasporto ferroviario nell'area.