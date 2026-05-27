Nel mese di aprile 2026, il mercato dell'auto in Europa Occidentale ha registrato 1.152.315 nuove immatricolazioni, segnando un incremento del 7% rispetto ad aprile 2025. Da inizio anno, il totale delle auto vendute ha raggiunto 4.672.775 unità, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell’anno precedente.

Performance di Stellantis e Fiat

Il gruppo Stellantis ha venduto ad aprile 176.859 auto, con una crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente. La sua quota di mercato si è attestata al 15,3% (contro il 15,4% del 2025). Tra i marchi del gruppo, Fiat si è distinto con la crescita più marcata, registrando un incremento delle vendite del 23% nel mese.

Da inizio anno, le immatricolazioni di Stellantis sono state 740.496, in aumento del 7,1%, con la quota di mercato in aumento dal 15,5% al 15,8%.

Andamento nei mercati europei chiave

I principali mercati dell’Unione Europea hanno mostrato incrementi ad aprile 2026: la Germania è cresciuta di quasi il 3%, l'Italia di quasi il 12% e la Spagna di oltre l’8%. Solo la Francia ha registrato una lieve flessione dello 0,3%. Fuori dall'UE, il mercato automobilistico del Regno Unito ha registrato una crescita del 9% nel periodo gennaio-aprile.

Quote di mercato, elettrico e produttori cinesi

Volkswagen si conferma leader di mercato nell’Unione Europea, con oltre 266.000 auto immatricolate ad aprile e una crescita superiore al 3%.

Stellantis mantiene la seconda posizione, seguita da Renault. La quota delle auto completamente elettriche (BEV) è cresciuta dal 15% a quasi il 20% nei primi quattro mesi. Inoltre, diversi produttori cinesi come Chery, BYD e Leapmotor hanno registrato incrementi significativi. Nello specifico, Geely (Volvo e Polestar) ha raggiunto il 2,5%; SAIC Motor (MG) il 2%. Chery ha triplicato la propria quota all’1,3% e BYD l’1,9% nel primo terzo dell’anno.