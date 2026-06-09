L'Automoto Napoli Expo 2026, la fiera dedicata al mondo dei motori, ha chiuso i battenti alla Mostra d’Oltremare di Napoli con un successo straordinario. Svoltasi dal 4 al 7 giugno, l'edizione ha accolto oltre 75.000 visitatori, segnando un incremento di quasi il 90% rispetto all'appuntamento precedente. Un risultato che conferma la crescente attrattiva dell'evento nel panorama fieristico nazionale.

La manifestazione, punto di riferimento per gli amanti di supercar, auto d'epoca e sicurezza stradale, è stata organizzata da Luigi Iossa, presidente della Federazione italiana Supercar, e Cesare Barra, amministratore di Automoto, con il contributo di Sabatino De Rosa per il segmento delle auto d'epoca.

Per ospitare la vasta esposizione, la superficie fieristica è stata notevolmente ampliata, raggiungendo sei padiglioni interni e un'area esterna di 40.000 mq, offrendo uno scenario ideale per i veicoli esposti.

Gli spazi espositivi hanno permesso ai visitatori di ammirare più di 1.000 veicoli di eccellenza, un concentrato di ingegneria e design. Tra questi spiccavano modelli iconici come Ferrari e Lamborghini, affiancati da moto ad alte prestazioni. Il valore complessivo delle vetture in mostra ha superato i 116 milioni di euro, a testimonianza dell'esclusività dell'evento. L'importanza dell'Expo è stata sottolineata dal messaggio di apprezzamento inviato in videocollegamento dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

L'Automoto Napoli Expo 2026 ha offerto diverse aree tematiche. Un settore specifico è stato dedicato alle affascinanti auto d'epoca, mentre un'altra zona ha focalizzato l'attenzione sulle attività di prevenzione, educazione e sicurezza stradale, curate dal progetto Col Casco. Un momento di rilievo è stata la presentazione in anteprima mondiale di una supercar tedesca, esposta nello stand del gruppo FDP. Non sono mancate, inoltre, aree luxury con esposizioni di orologi di lusso, creazioni di sartorie d'eccellenza, yacht e un'esclusiva champagneria, arricchendo l'esperienza dei partecipanti.

La Mostra d’Oltremare: un polo fieristico di rilievo

La Mostra d’Oltremare di Napoli si conferma come uno dei principali poli fieristici del Mezzogiorno, grazie alla sua infrastruttura all'avanguardia.

La struttura vanta otto padiglioni distribuiti su circa 50.000 mq, che includono sia spazi coperti che aree all'aperto. Dispone inoltre di parcheggi interni con circa 1.000 posti auto, aree dedicate ad attività sportive e ricreative, un hotel a quattro stelle e vaste zone verdi che contribuiscono a creare un ambiente accogliente e funzionale.

Il ruolo della sede nell'Expo

La versatilità e le dimensioni della Mostra d’Oltremare sono state determinanti per il successo dell'Automoto Napoli Expo 2026. Queste caratteristiche hanno permesso un significativo ampliamento dell'evento, con l'utilizzo di sei padiglioni e una vasta area esterna di 40.000 mq. Tali spazi si sono rivelati cruciali per ospitare l'ingente numero di auto e moto in esposizione, oltre alle numerose aree tematiche e alle diverse attività che hanno animato la manifestazione, garantendo un'esperienza completa e dinamica ai visitatori.