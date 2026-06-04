Il Tricolore Assoluto Slalom farà tappa a Montesano sulla Marcellana, nel cuore del Vallo di Diano, l'8 e 9 giugno. La manifestazione, valida come terza prova del Campionato Italiano Slalom, vedrà la partecipazione di numerosi piloti provenienti da diverse regioni d'Italia. L'evento è organizzato dall'Asd Cilentana Corse, con il patrocinio del Comune di Montesano sulla Marcellana e della Provincia di Salerno, a testimonianza di un forte impegno congiunto per la promozione sportiva e territoriale.

La gara si snoderà su un percorso di tre chilometri, attentamente selezionato lungo la strada provinciale 52.

Questo tracciato è caratterizzato da curve tecniche e tratti di velocità che metteranno alla prova l'abilità dei concorrenti, promettendo uno spettacolo avvincente per il pubblico. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio del Vallo di Diano, coinvolgendo appassionati e curiosi, e offrendo loro l'opportunità di scoprire le bellezze locali. Il programma prevede le verifiche tecniche e sportive per sabato 8 giugno, mentre la competizione vera e propria si terrà domenica 9 giugno, con partenza fissata per le ore 9:00. L'evento rappresenta una delle tappe più attese dagli amanti delle competizioni motoristiche, inserita nel calendario nazionale Aci Sport.

Il Percorso e l'Opportunità Territoriale

Il tracciato scelto, studiato per esaltare le capacità di guida, offre non solo una sfida agonistica ma anche scorci panoramici di grande suggestione, rendendo l'esperienza unica per piloti e spettatori. La presenza del Campionato Italiano Slalom nel Vallo di Diano si configura come una significativa opportunità per promuovere le eccellenze locali, dal patrimonio culturale all'offerta enogastronomica, e per attrarre visitatori, stimolando l'economia turistica della zona. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza della stretta collaborazione tra istituzioni e associazioni sportive per il pieno successo dell'evento. Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di ospitare una tappa del Campionato Italiano Slalom, che porta visibilità e sviluppo al nostro territorio».

Montesano sulla Marcellana: UnContesto di Valore

Montesano sulla Marcellana, il comune della provincia di Salerno che ospita la manifestazione, si colloca armoniosamente nel contesto del Vallo di Diano. Il suo territorio, esteso per circa 110 chilometri quadrati e comprendente diverse frazioni, è rinomato per la sua posizione strategica tra le meraviglie del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un'area di inestimabile valore riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO. Questa cornice naturale e culturale arricchisce ulteriormente l'evento sportivo. L'amministrazione comunale promuove costantemente iniziative culturali e sportive per valorizzare il proprio territorio e favorire la partecipazione attiva della comunità, creando un legame indissolubile tra sport, cultura e paesaggio.