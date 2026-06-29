A poche settimane dalla presentazione della Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica nella storia del Cavallino Rampante, arrivano i primi segnali incoraggianti dal mercato cinese. Secondo quanto riportato da CarNewsChina, le 88 unità inizialmente destinate alla Cina sarebbero già state assegnate ai clienti.

Il lancio di Ferrari Luce è stato un evento di importanza storica per il Cavallino Rampante. La casa di Maranello ha portato al debutto la prima vettura completamente elettrica (EV), segnando così un punto di svolta per l'azienda fondata da Enzo Ferrari.

Questo modello ha di fatto diviso gli appassionati del brand generando un ampio dibattito nel settore automotive. La scelta di un powertrain elettrico viene considerata dai puristi come un tradimento della tradizione del marchio mentre c'è chi ritiene che tale tecnologia sia un passo obbligato per restare competitivi nel mercato delle supercar.

La Ferrari Luce è già sold out in Cina

Sebbene lo scontro ideologico sulla Ferrari Luce non si sia ancora placato, emergono i primi dati non ufficiali sulle performance di vendita. In particolare, le vendite in Cina della Luce starebbero registrando risultati interessanti. Le 88 unità previste per il mercato asiatico in questa fase iniziale sarebbero già state tutte vendute ad altrettanti facoltosi clienti.

La supercar di Maranello a zero emissioni allo scarico ha suscitato forte interesse tra i clienti in un mercato in cui le EV ad alte prestazioni di certo non mancano. Al momento non è noto il numero totale di esemplari che il Cavallino Rampante produrrà per l'EV a livello regionale e globale. È plausibile che l'azienda attenda l'andamento della domanda prima di valutare un eventuale aumento della produzione.

In Cina, la Ferrari Luce è proposta a un prezzo di listino che parte da 514.000 euro al cambio attuale. I clienti che hanno deciso di acquistare la prima EV di Maranello hanno scelto consapevolmente di effettuare un investimento significativo pur di accaparrarsi questo modello unico. Inoltre, la stessa azienda di Maranello ha confermato che la Luce rappresenta un modello stand-alone che non rientrerà nel conteggio dei collezionisti per l'acquisto dei modelli più esclusivi della gamma. Pertanto, la scelta di acquistare la Luce in questa fase iniziale assume un valore particolare in quanto non legato ai tradizionali meccanismi di fidelizzazione adottati dalla casa di Maranello.