La 17ª Coppa Città di Montesano sulla Marcellana si prepara a un weekend di grande automobilismo, ospitando per la prima volta una tappa del Campionato italiano assoluto Slalom. Settantatré equipaggi da tutta Italia si sfideranno oggi e domani, accendendo i riflettori sul comprensorio del Vallo di Diano. L'evento vedrà in gara i principali protagonisti della disciplina. Tra i nomi di spicco, il leader della classifica generale, Salvatore Venanzio (Nova Proto NP03 Honda), difenderà il primato dagli inseguitori Gianluca Miccio e Silvio Fiore (entrambi su Radical SR4).

Attesi anche Pasquale Amatruda, vincitore dell'ultima prova, e Saverio Miglionico, con successi nelle ultime due edizioni della gara campana.

Il programma e le categorie in gara

La manifestazione vanta una nutrita partecipazione, in particolare nel Gruppo E2 SC, la categoria regina con quindici vetture tra Radical, Osella e Nova Proto. Il Gruppo N conta undici iscritti, guidati da Niki Icuchi, seguito da Pasquale Gianluigi Petrone ed Emanuele Pace. Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha sottolineato il "salto di qualità" dell'evento, frutto dell'impegno della Basilicata Motorsport e dei suoi collaboratori. Il programma prevede oggi le verifiche sportive e tecniche. Domani, dopo il briefing delle 8.15, seguirà la ricognizione del percorso di 3,9 chilometri e le tre manche di gara.

Le fasi cruciali saranno trasmesse in diretta su Aci Sport TV: la seconda manche dalle 12.30 e la terza dalle 14.30, con premiazione finale.

Il percorso e le indicazioni per il pubblico

Il percorso di gara si snoda lungo la provinciale salernitana 103, un tracciato di 3.900 metri con partenza da Arenabianca e arrivo a Montesano sulla Marcellana, caratterizzato da un dislivello di 195 metri. Per sicurezza, la SP 103 sarà chiusa al traffico dalle ore 7.00 di domani fino al termine della corsa. Numerose postazioni sono state allestite per il pubblico, in particolare nella zona dell'arrivo, con la raccomandazione di seguire le indicazioni dei commissari di percorso. La premiazione si terrà in piazza Filippo Gagliardi. L'evento è valido anche per il Trofeo Centro Sud, la Coppa 3° zona e il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata).