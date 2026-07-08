Nel primo semestre del 2026, la mobilità elettrica ha segnato un traguardo storico in Alto Adige. Oltre sette nuove auto su dieci, immatricolate da privati, sono state almeno parzialmente elettrificate. Complessivamente, nei primi sei mesi dell'anno, la provincia di Bolzano ha registrato 2.457 nuove immatricolazioni di vetture private, con un aumento del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le auto ibride mantengono la leadership, con la loro quota sulle nuove immatricolazioni passata dal 38,5% al 41,1% tra gennaio e giugno 2026.

Il dato più significativo è però il balzo in avanti delle auto puramente elettriche (100% a batteria), che hanno raggiunto il 21,4% del mercato, in crescita dal 14,6% dell'anno precedente. Per la prima volta, i veicoli elettrici superano i modelli a benzina, che ora si attestano al 19,8% delle nuove immatricolazioni, registrando un calo del 17,1%. Le vetture diesel hanno subito una contrazione ancora più netta, con una diminuzione di quasi il 30% e una quota di mercato del 7%. Il GPL si conferma una nicchia, con il 2,7% delle preferenze.

Alto Adige: un modello per la transizione elettrica

A livello nazionale, nel primo semestre del 2026, il 67,1% delle nuove immatricolazioni ha riguardato veicoli almeno parzialmente elettrificati.

Tuttavia, le auto 100% elettriche in Italia si fermano all'8,4%, mentre in provincia di Bolzano la quota è nettamente superiore, raggiungendo il 21,4%. Questi numeri posizionano l'Alto Adige tra le regioni più all'avanguardia nel processo di transizione verso la mobilità elettrica.

Incentivi e costi del carburante: i motori della crescita

Lukas Baumgartner, amministratore delegato del gruppo bolzanino Autoindustriale Mobility Group, ha individuato negli incentivi statali e negli alti prezzi dei carburanti le ragioni principali di questa impennata nelle immatricolazioni di auto elettriche e ibride. Baumgartner ha inoltre stimato che, entro i prossimi cinque anni, i motori a combustione interna avranno quasi nulla rilevanza sul mercato.

Il mercato automobilistico italiano, nel primo semestre 2026, ha mostrato un aumento complessivo delle immatricolazioni, con una crescita trainata in particolare dai veicoli elettrificati. In Alto Adige, questa tendenza si rivela ancora più marcata rispetto alla media nazionale, consolidando la provincia come un punto di riferimento nella diffusione delle nuove tecnologie di mobilità sostenibile.