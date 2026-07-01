A giugno 2026, il mercato automobilistico italiano ha registrato un andamento particolarmente positivo, segnando il settimo mese consecutivo di crescita. Le immatricolazioni totali hanno raggiunto quota 146.423 unità, rappresentando un incremento del 10,6% rispetto a giugno 2025, pari a 14.021 unità aggiuntive. L'ottima performance si estende anche al bilancio del primo semestre del 2026, periodo in cui le immatricolazioni complessive ammontano a 936.783, con una crescita complessiva del 9,6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Stellantis: performance eccezionale e quota di mercato in crescita

Il gruppo Stellantis, che include anche i brand Leapmotor, ha mostrato una performance particolarmente robusta e significativa. A giugno, le immatricolazioni hanno toccato le 40.061 unità, registrando un notevole balzo del 23% in confronto a giugno 2025, evidenziando una performance eccezionale. Questa crescita marcata ha permesso alla quota di mercato di Stellantis di consolidarsi al 27,3%, segnando un incremento di 2,7 punti percentuali rispetto al 24,6% rilevato nello stesso mese dell'anno precedente. L'eccellente trend si riflette anche nei dati cumulati del primo semestre 2026, con 290.218 immatricolazioni complessive e un aumento del 15,8%.

La quota di mercato semestrale del gruppo è così passata dal 29,3% al 30,9%, consolidando la propria leadership nel panorama nazionale.

Le dinamiche del mercato: l'ascesa dei marchi cinesi e le plug-in

Nel contesto generale del mercato automobilistico, a maggio 2026 i marchi cinesi hanno consolidato la loro presenza, raggiungendo una quota complessiva del 17,25%. Questo dato include sia i veicoli eurocinesi che quelli italocinesi. Tra questi, i principali brand cinesi come BYD, Geely, Jaecoo, Leapmotor e Omoda, rappresentano collettivamente oltre il 95% delle immatricolazioni attribuibili a questa categoria in forte espansione. Parallelamente, il segmento delle auto plug-in ha superato per la prima volta la soglia del 10% delle immatricolazioni, attestandosi a una quota del 10,22% sempre a maggio 2026.

Un'altra dinamica rilevante riguarda l'andamento dei prezzi: a giugno, il listino medio delle auto nuove ha registrato una diminuzione del 2,3%, un dato in netta controtendenza rispetto all'inflazione annua che, nello stesso periodo, è salita al 3,2%.

In sintesi, la prima metà del 2026 ha delineato un quadro di crescita robusta e dinamica per il settore automobilistico italiano. Le performance di Stellantis si distinguono per un'accelerazione significativa e un rafforzamento della quota di mercato, mentre la progressiva affermazione dei marchi cinesi e l'espansione delle vetture plug-in continuano a ridisegnare le quote e le preferenze dei consumatori. Queste tendenze, unite a una peculiare dinamica dei prezzi, suggeriscono un settore in costante evoluzione e ricco di nuove sfide per gli operatori del settore.