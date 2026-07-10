Nel mese di giugno 2026, il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi e Foggia ha superato la soglia di 1,3 milioni di unità, considerando sia gli arrivi che le partenze. Questo dato rappresenta un significativo incremento rispetto a giugno 2025, quando il numero complessivo di passeggeri si attestava a 1.148.235, confermando un trend di crescita costante per la regione.

Crescita a doppia cifra nel primo semestre 2026

Il primo semestre del 2026 si chiude con un bilancio estremamente positivo per la rete aeroportuale pugliese.

Nei primi sei mesi dell'anno, il totale dei passeggeri in transito ha raggiunto quota 5.718.958, registrando una crescita del 10,4% in confronto allo stesso periodo del 2025. Particolarmente rilevante è l'espansione del traffico internazionale: nel solo mese di giugno, l'aeroporto di Brindisi ha visto un aumento del 24,36% con 152.910 passeggeri, mentre lo scalo di Bari ha registrato un incremento del 18,7%, accogliendo 544.001 passeggeri. Un contributo significativo a questi numeri è dato anche dal collegamento diretto con New York, operato da United Airlines, che dalla sua attivazione ha già superato gli 11.000 passeggeri.

L'andamento di maggio e i dati progressivi

Anche il mese di maggio 2026 aveva evidenziato un robusto incremento del traffico aereo.

Complessivamente, 1.263.179 passeggeri sono transitati dagli scali pugliesi, segnando un aumento del 14,6% rispetto a maggio 2025. Nello specifico, gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno registrato crescite rispettivamente del 15,4% e del 13,4%. Il segmento dei voli internazionali ha mantenuto un'ottima performance anche a maggio, con un incremento del 25,3% su Brindisi e del 26,2% su Bari, sempre in raffronto a maggio 2025.

Analizzando i dati progressivi, nei primi cinque mesi del 2026 il numero totale di passeggeri sulla rete aeroportuale regionale ha toccato 4.416.966 unità, con una crescita del 9,6% rispetto al medesimo periodo del 2025. Il segmento internazionale si conferma un motore di sviluppo cruciale: a Brindisi i passeggeri di linea internazionale sono stati 306.844 (+23,2%), mentre a Bari hanno raggiunto 1.729.597 (+21,3%).

Questi risultati sottolineano l'importanza strategica dei collegamenti diretti internazionali e la capacità degli aeroporti pugliesi di attrarre un crescente numero di viaggiatori, consolidando la posizione della regione come destinazione turistica e commerciale di rilievo.