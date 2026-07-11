Pirelli ha ufficialmente annunciato il prolungamento della sua presenza come fornitore unico di pneumatici per il Campionato Mondiale FIA di Formula 1, estendendo la sua partnership strategica fino al termine della stagione 2028. Questa decisione consolida ulteriormente il legame tra l'azienda italiana e la massima competizione automobilistica globale. Il rinnovo è giunto in seguito all'esercizio dell'opzione contrattuale da parte della FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), in piena intesa con Formula One Management (FOM) e la stessa Pirelli.

L'accordo preesistente, siglato nel 2023, prevedeva già la possibilità di un'estensione annuale oltre il triennio inizialmente stabilito per il periodo 2025-2027, confermando la fiducia reciproca tra le parti.

L'estensione dell'accordo e le dichiarazioni dei vertici

Con questa significativa estensione, Pirelli manterrà il suo ruolo di fornitore esclusivo non solo per il prestigioso Campionato Mondiale FIA di Formula 1, ma anche per le serie propedeutiche quali il Campionato FIA Formula 2, il Campionato FIA Formula 3 e la F1 Academy, garantendo continuità tecnica e supporto fino al 2028. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha espresso grande soddisfazione per l'intesa raggiunta, affermando: “Pirelli ha costantemente fornito uno standard elevato in termini di prestazioni, innovazione e sicurezza ai massimi livelli del nostro sport.

Questa estensione fino al 2028 assicura stabilità al campionato e riflette la solida collaborazione tra FIA, Formula One Group e Pirelli”.

Anche Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1, ha sottolineato l'importanza della partnership: “Abbiamo costruito una storia e una collaborazione incredibili con Pirelli, potendo contare sulla loro eccellenza tecnica, sulla costante innovazione e sulla profonda attenzione alla sostenibilità per molti anni. Sono particolarmente lieto che la FIA e noi proseguiremo questa relazione per un ulteriore anno, a beneficio di tutto il motorsport”.

Pirelli: un partner strategico e innovatore per la Formula 1

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ha evidenziato il valore strategico di questa estensione: “Siamo estremamente soddisfatti di prolungare la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno, fino al 2028, grazie all’accordo raggiunto con la FIA, sotto la guida del suo presidente Mohammed Ben Sulayem, e con Formula 1.

Lo scorso anno abbiamo celebrato il traguardo di oltre 500 Gran Premi, affrontando e superando con successo sfide significative nel campo dell'innovazione tecnologica. Pirelli non si configura semplicemente come un fornitore, bensì come un partner strategico che ha saputo supportare la crescita costante del campionato, frutto del lavoro congiunto della Federazione e del promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il laboratorio ideale per innovare, testare soluzioni tecniche all'avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, con ricadute positive anche per gli pneumatici stradali del futuro. L'estensione della partnership ci permette inoltre di continuare a sostenere la F1 Academy, contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti nel motorsport”.

La relazione di Pirelli con la Formula 1 è profonda e radicata nel tempo: l'azienda è stata il partner esclusivo dal 2011, ma la sua presenza nella serie risale addirittura alla gara inaugurale del 1950. In oltre 75 anni di storia, l’azienda ha giocato un ruolo pionieristico nello sviluppo delle tecnologie legate agli pneumatici, accompagnando la continua evoluzione delle vetture e dei regolamenti tecnici del campionato, inclusi i cambiamenti più recenti che hanno ridefinito il panorama tecnico della Formula 1.