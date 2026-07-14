Stellantis ha annunciato un significativo aggiornamento per la Fiat 500 elettrica, che sarà implementato nel 2027 presso lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Questo intervento strategico prevede l'introduzione di una nuova piattaforma per il modello, con l'obiettivo di mantenere la competitività del sito produttivo e rafforzare la presenza del marchio nel segmento delle auto elettriche.

Il piano di rinnovamento è stato comunicato il 14 luglio 2026 e interesserà direttamente la produzione della 500 elettrica, attualmente realizzata nello stesso impianto torinese.

L'azienda ha sottolineato che il nuovo progetto rappresenta un passo cruciale per il futuro industriale di Mirafiori, uno dei poli storici dell'automotive italiano.

La nuova piattaforma e le sue implicazioni per la 500 elettrica

L'aggiornamento previsto per il 2027 introdurrà una nuova piattaforma, che consentirà di migliorare le caratteristiche tecniche e le prestazioni della Fiat 500 elettrica. Lo stabilimento di Mirafiori manterrà il suo ruolo centrale come polo di riferimento per la produzione di questo modello, confermando così la sua importanza strategica all'interno del gruppo Stellantis. L'azienda non ha fornito ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche o sulle tempistiche precise dell'avvio della produzione aggiornata.

Mirafiori: un pilastro nella strategia elettrica di Stellantis

Lo stabilimento di Mirafiori, situato a Torino, è uno dei principali siti produttivi italiani del gruppo Stellantis. Nel corso degli anni ha rappresentato un punto di riferimento per la produzione automobilistica nazionale, in particolare per i modelli Fiat. L'annuncio dell'aggiornamento della 500 elettrica si inserisce nella strategia di rafforzamento della presenza industriale di Stellantis in Italia, con particolare attenzione al segmento delle auto elettriche.

Il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, gestisce numerosi marchi automobilistici e punta a consolidare la propria posizione nel mercato europeo attraverso investimenti nei siti produttivi storici come quello di Mirafiori.