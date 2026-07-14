Il responsabile di Stellantis per l'Italia, Marco Cappellano, ha annunciato un'importante novità per il futuro produttivo del gruppo: un nuovo modello Alfa Romeo sarà infatti prodotto nello stabilimento di Melfi entro il 2027. L'ufficializzazione è avvenuta durante un incontro con la stampa, dove Cappellano ha fornito i primi dettagli su questa strategica decisione che riguarda la produzione automobilistica nel sito lucano.

Un nuovo capitolo per Alfa Romeo a Melfi

La notizia della produzione di un inedito modello Alfa Romeo a Melfi entro il 2027 segna una tappa fondamentale per lo stabilimento e per il marchio.

"Entro il 2027 a Melfi produrremo anche una nuova Alfa Romeo", ha dichiarato Cappellano, sottolineando l'impegno di Stellantis nel rafforzare la presenza produttiva italiana. Questa iniziativa si inserisce pienamente nel piano industriale del gruppo, che vede il sito lucano già protagonista nella fabbricazione di altri veicoli.

Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli tecnici o commerciali relativi a questo futuro modello. Tuttavia, l'annuncio conferma la centralità dello stabilimento di Melfi all'interno delle strategie produttive di Stellantis per l'Italia. Cappellano ha evidenziato come l'assegnazione della produzione di una nuova Alfa Romeo a Melfi non solo rafforzi il ruolo dello stabilimento, ma rappresenti anche un segnale estremamente positivo per le prospettive occupazionali dell'intera area.

Melfi: polo strategico e innovazione Stellantis

Lo stabilimento di Melfi si conferma uno dei principali poli produttivi di Stellantis sul territorio italiano. Negli anni recenti, il sito ha beneficiato di significativi investimenti e di costanti aggiornamenti tecnologici, mirati a supportare la produzione di veicoli di ultima generazione. La scelta di localizzare la produzione di un nuovo modello Alfa Romeo proprio a Melfi è una chiara dimostrazione della volontà di valorizzare le competenze specialistiche e le infrastrutture all'avanguardia già presenti nello stabilimento.

Il piano industriale di Stellantis, ambizioso e lungimirante, persegue l'obiettivo di una diversificazione della produzione e l'introduzione continua di nuovi modelli.

Questo approccio è essenziale per mantenere elevati standard di competitività sul mercato globale e per salvaguardare i livelli occupazionali. L'annuncio di Marco Cappellano ribadisce l'impegno concreto del gruppo nel consolidare la propria impronta industriale in Italia e nel promuovere attivamente l'innovazione nel dinamico settore automobilistico nazionale.