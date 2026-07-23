Le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale hanno registrato un notevole incremento a giugno 2026, segnando un +13,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il primo semestre conferma questo trend positivo. Anche il gruppo Stellantis ha contribuito, con un aumento delle vendite del 5,3% a giugno.

A giugno, le vendite di auto nell'area che comprende l'Unione Europea, l'EFTA e il Regno Unito hanno raggiunto 1.407.332 unità. Questo robusto aumento del 13,1% evidenzia una ripresa significativa del mercato. Nel primo semestre dell'anno, le immatricolazioni ammontano a 7.232.066 veicoli, con una crescita del 6,1% rispetto al medesimo periodo del 2025.

Per quanto concerne la performance di Stellantis, il gruppo ha registrato 191.012 veicoli venduti a giugno, con un incremento del 5,3% rispetto a giugno 2025. La quota di mercato del mese si è attestata al 13,6%, mostrando un leggero arretramento rispetto al 14,6% dell'anno precedente. Nei primi sei mesi dell'anno, le vendite cumulative del gruppo hanno raggiunto 1.096.783 unità, mantenendo un aumento del 5,3%. La quota di mercato semestrale è stata del 15,2%, appena al di sotto del 15,3% registrato nel 2025. Con l'inclusione dei dati di Leapmotor, la quota complessiva del gruppo per il semestre sale al 16%.

Il ruolo trainante dei veicoli elettrificati

La crescita delle immatricolazioni a giugno è stata in gran parte sostenuta dalla forte domanda di veicoli elettrificati.

Le vendite di auto elettriche a batteria sono aumentate del 51%, quelle ibride plug-in del 22,7% e le ibride del 17,1%. Collettivamente, queste categorie rappresentano oltre l'80% di tutte le nuove immatricolazioni. Questo trend è in netto contrasto con il mercato dei veicoli tradizionali, dove le vendite di auto a benzina e diesel hanno subito un calo significativo, rispettivamente del 12,2% e del 16,9%, evidenziando una chiara e progressiva transizione nel panorama automobilistico europeo.