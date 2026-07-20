Il 61° Trofeo Luigi Fagioli si prepara a trasformare Gubbio nel cuore pulsante dell'automobilismo sportivo, aprendo ufficialmente le iscrizioni per l'attesissima edizione 2026. La cronoscalata umbra, riconosciuta come la “Montecarlo delle Salite”, ospiterà la prima 'finale' del Campionato Italiano Supersalita, promettendo un'esperienza indimenticabile per piloti, pubblico, giovani e famiglie. L'evento, che si svolgerà nella settimana e nel weekend del 23 agosto, è stato concepito come una vera e propria edizione-show, ricca di iniziative sportive, culturali e di intrattenimento.

Le adesioni al prestigioso Trofeo Fagioli sono state aperte il 20 luglio e si chiuderanno improrogabilmente lunedì 17 agosto alle 23:59. La procedura di registrazione è interamente online: i partecipanti dovranno effettuare una pre-iscrizione tramite l'area riservata del portale ACI e completare l'operazione sul sito rallyenter.it. Per ogni ulteriore informazione o dettaglio, è disponibile il sito ufficiale dell'evento, www.trofeofagioli.it. Il tracciato di gara, un percorso di 4.150 metri, si snoda dalle suggestive porte della città medievale di Gubbio fino al panoramico valico di Madonna della Cima. L'organizzazione, affidata al Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (Ceca), presieduto da Fabrizio Fondacci, garantisce elevatissimi standard di sicurezza e accoglienza, grazie anche al fondamentale supporto degli enti locali e all'impegno instancabile di numerosi volontari.

Un calendario ricco di sfide e validità nazionali

Il Trofeo Luigi Fagioli non è solo un appuntamento cruciale per il Campionato Italiano Supersalita 2026, di cui rappresenta il penultimo round e la prima 'finale' con trasmissione in diretta su AciSport TV. La competizione eugubina vanta infatti una validità estesa, essendo inclusa anche nel Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord e Sud, nel Campionato Italiano Bicilindriche e nel Challenge Assominicar. Un momento di particolare rilievo sarà l'assegnazione della Coppa Città di Gubbio, dedicata alla categoria delle auto storiche, che si sfideranno su due manche di prove e due di gara. Il programma agonistico è dettagliato: venerdì 21 agosto sarà dedicato alle verifiche tecniche e sportive; sabato 22 agosto, a partire dalle 9:30, si terranno le due salite di prove ufficiali; infine, domenica 23 agosto, con inizio alle 9:00, si svolgeranno le due gare decisive del Tricolore Supersalita.

La giornata finale sarà coperta da una diretta televisiva e culminerà con la premiazione del vincitore assoluto e l'eventuale incoronazione di alcuni Campioni Italiani 2026, grazie a un coefficiente di punteggio maggiorato a 1,5, che rende questa prima finale di Gubbio particolarmente strategica per le classifiche di campionato.

Eventi collaterali e il ricordo dell'edizione precedente

L'edizione 2026 del Trofeo Fagioli ha già vissuto un'importante anteprima a marzo, con un gala di presentazione del manifesto ufficiale e un significativo incontro sulla sicurezza stradale nelle scuole, che ha visto la partecipazione dell'ex pilota di Formula 1 Andrea Montermini. Il programma generale degli eventi collaterali, che prenderà il via poco prima di Ferragosto e si protrarrà fino a domenica 23 agosto, è estremamente variegato e pensato per coinvolgere ogni fascia di pubblico.

Tra le iniziative spiccano il Memorial Barbetti, l'innovativa “Arena Paddock Show” allestita nella suggestiva cornice del Teatro Romano, mostre tematiche, incontri culturali, serate di musica e spettacoli, aree dedicate a food & drink, parate di veicoli, sessioni di tuning e raduni di auto e moto d'epoca. Un appuntamento atteso sarà anche la partita di calcio che vedrà contrapporsi le vecchie glorie dell’AS Gubbio e la Nazionale Piloti Salite. Ricordando l'emozione della passata edizione, nel 2025, la sessantesima del Trofeo Fagioli fu vinta a sorpresa da Ivan Pezzolla su prototipo Wolf, che riuscì a imporsi davanti a Michele Gregori e Simone Faggioli, entrambi su Nova Proto, in una gara resa ancora più avvincente dalle condizioni meteorologiche.