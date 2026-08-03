Byd continua la sua espansione nel mercato automobilistico italiano, affermandosi tra i marchi più dinamici del settore. Per il terzo mese consecutivo, il costruttore cinese si posiziona nella Top 10 delle vendite nazionali, consolidando la sua presenza. A luglio 2026, Byd ha registrato 4.501 immatricolazioni di veicoli (4.466 autovetture), raggiungendo una quota di mercato del 3,6%. Questo risultato evidenzia una crescita del 127% rispetto a luglio 2025.

L'andamento positivo si riflette anche nei dati cumulati dei primi sette mesi del 2026, periodo in cui Byd ha totalizzato 33.959 immatricolazioni nel segmento Passenger Cars, con un incremento del 194,5% su base annua.

Una crescita superiore a quella del mercato.

Leadership nelle auto elettrificate e modelli di successo

Byd si conferma leader nel segmento delle auto elettrificate (Bev e Plug-in Hybrid), detenendo una quota di mercato del 22,1%. La leadership è particolarmente marcata tra le Plug-in Hybrid. A luglio, le immatricolazioni di Plug-in Hybrid Byd sono state 3.428, conquistando il 27,3% del mercato mensile e il 28,1% del cumulato annuo. Ciò significa che oltre una Plug-in Hybrid su quattro venduta in Italia è a marchio Byd.

Anche nel segmento delle auto elettriche pure, Byd rafforza la sua posizione: la Dolphin Surf è risultata la Bev più venduta del mese. Tra i modelli, la Byd Atto 2 si conferma il bestseller della gamma e la Plug-in Hybrid più venduta in Italia, con 1.487 immatricolazioni a luglio.

La Sealion 7 è entrata nella Top 10 delle elettriche, mentre la nuova Dolphin G Dm-i ha già superato i 3.000 ordini nelle prime settimane dal lancio, dimostrando forte interesse.

Crescita consolidata e prospettive europee

La crescita di Byd non si limita al mercato italiano, ma si estende ai principali mercati europei. Nel Regno Unito, a luglio, il marchio ha registrato 6.602 immatricolazioni (+107%), raggiungendo una quota del 4,23%. In Spagna, le unità immatricolate sono state 3.898 (+81%), a testimonianza del rafforzamento della presenza continentale.

Questi risultati si inseriscono in un trend di espansione già evidente. A giugno 2026, Byd aveva immatricolato 6.071 vetture in Italia, segnando un aumento del 208,5% rispetto a giugno 2025 e raggiungendo una quota di mercato del 4,1%.

In quel mese, il marchio era entrato nella Top 10 delle vendite nazionali per il secondo mese consecutivo. Nel primo semestre dell'anno (gennaio-giugno), le immatricolazioni totali avevano toccato quota 29.489, con una crescita superiore al 200% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel segmento delle auto elettrificate, la quota di mercato di Byd a giugno era del 19,6%, salendo al 17,9% nel cumulato del primo semestre. Il marchio si era già affermato come primo nel comparto delle ibride plug-in (PHEV), con 5.076 immatricolazioni e una quota del 32,6%, quasi un terzo dell'intero mercato italiano PHEV. La Nuova Byd Dolphin G Dm-i, la prima vettura Byd progettata per l'Europa, ha avuto un debutto di successo, raccogliendo oltre 3.000 ordini in un solo mese. La Byd Atto 2 ha continuato a essere un motore chiave per i volumi, con 3.780 immatricolazioni e una quota del 2,6% a giugno, confermandosi come il primo SUV del marchio.