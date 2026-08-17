Nuovi rialzi dei prezzi dei carburanti si registrano sulla rete autostradale italiana. Il gasolio in modalità self ha raggiunto i 2,170 euro al litro. Sulle strade ordinarie, invece, i prezzi si mantengono stabili: la benzina in modalità self è a 1,992 euro al litro e il gasolio a 2,093 euro al litro, dopo gli aumenti della scorsa settimana.

Sulla rete autostradale, il prezzo medio della benzina in modalità self è ora di 2,071 euro al litro, un lieve incremento rispetto al giorno precedente, quando era 2,070 euro. Il gasolio ha visto un aumento di un centesimo, passando da 2,169 a 2,170 euro al litro.

Questi dati sono aggiornati al 17 agosto 2026.

Andamento dei prezzi su autostrade e strade ordinarie

L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) monitora costantemente l'andamento dei costi su tutto il territorio nazionale. I dati più recenti evidenziano che, mentre sulle strade ordinarie i prezzi restano relativamente stabili, sulle autostrade si osservano nuovi rincari, in particolare per il gasolio. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulle autostrade è aumentato di un centesimo rispetto al giorno precedente, mentre il gasolio ha toccato il nuovo valore massimo di 2,170 euro al litro.

Il ruolo dell'Osservatorio Mimit per la trasparenza

L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti è uno strumento del Mimit che raccoglie e diffonde quotidianamente i dati relativi ai prezzi praticati sulle diverse reti di distribuzione. L'obiettivo dell'Osservatorio è garantire trasparenza e informazione ai consumatori, consentendo di monitorare l'andamento dei prezzi dei carburanti sia sulle strade ordinarie che sulle autostrade. I dati pubblicati sono aggiornati regolarmente e rappresentano un punto di riferimento per automobilisti e operatori del settore.