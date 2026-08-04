Prendono il via a Breuil-Cervinia i lavori per la realizzazione di “Cervino The One”, il nuovo impianto di risalita che collegherà il paese a Plateau Rosa. A novant’anni dalla prima funivia del Cervino, questo progetto di Leitner, con la collaborazione di Cogeis, Ivies e BGF, segna un profondo rinnovamento del comprensorio sciistico. L'impianto sostituirà la telecabina Breuil-Cervinia-Plan Maison, proseguendo sul tracciato del vecchio impianto. La salita, articolata su due tronconi, sarà più comoda e veloce grazie alle cabine Symphony, firmate Pininfarina, con 24 sedute premium, portasci interno e pavimentazione antiscivolo.

L'inaugurazione è prevista per la stagione invernale 2029/2030.

Struttura, connessioni e visione futura

La stazione a valle dell’impianto trifune (3S) di Leitner sarà un’area accogliente con servizi commerciali. Il cuore operativo di “Cervino The One” sarà a Plan Maison, con sala polifunzionale, officina e magazzino. Plateau Rosa fungerà da punto di collegamento con la Svizzera, connettendosi al “Matterhorn Glacier Ride II”, l'impianto trifune che porta al Piccolo Cervino, noto come “Matterhorn Alpine Crossing”. Questo progetto è un investimento strategico per il futuro di Breuil-Cervinia e della Valle d’Aosta, una sfida ingegneristica straordinaria che ridefinirà gli standard di comfort, sostenibilità e design dell’Alpine Crossing, valorizzando la destinazione con un’infrastruttura sicura ed efficiente.

Cervino Ski Paradise: innovazione e opportunità

Il Cervino Ski Paradise celebra i suoi novant’anni. La stagione 2025/2026 sarà cruciale per Breuil-Cervinia con l’avvio ufficiale dei lavori di “Cervino The One”. Recentemente, interventi di miglioramento hanno incluso la sistemazione e l'ampliamento dei pendii nella zona del Teodulo e l'installazione di impianti di innevamento programmato su alcuni pendii. Breuil-Cervinia offre sci ininterrotto fino al 6 settembre 2026 e sconti sullo skipass. Il comprensorio è entrato nel circuito Ikon Pass. Il Cervino Ski Paradise sarà presente a Eicma per presentare le novità e anticipare l'estate 2026, con focus sul Bike Park di Breuil-Cervinia e l'annuncio della partnership con Thok E-Bikes.