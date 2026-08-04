I collegamenti ferroviari tra Innsbruck e Bolzano saranno presto rivoluzionati: a partire dal 2027, i passeggeri potranno viaggiare senza cambi grazie all'introduzione di nuovi treni multisistema Coradia Stream. Sei di questi convogli, ordinati da Öbb (Österreichische Bundesbahnen), sono attualmente in fase di completamento presso lo stabilimento Alstom di Savigliano, in Piemonte.

La produzione di questi veicoli è stata recentemente ispezionata dagli assessori alla mobilità della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider, e del Land Tirol, René Zumtobel.

Durante il sopralluogo presso il sito piemontese, i rappresentanti hanno potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori, confermando l'impegno verso il miglioramento della mobilità transfrontaliera.

L'investimento e il nuovo servizio sulla linea del Brennero

L'iniziativa prevede l'acquisto congiunto di un totale di 22 treni da parte di STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA e Öbb. Questi nuovi convogli saranno impiegati sulla strategica linea del Brennero, garantendo un collegamento diretto da Innsbruck a Bolzano, con prosecuzione estesa verso Merano e Malles. Il servizio, che promette di essere un significativo passo avanti per i viaggiatori, sarà introdotto con una frequenza oraria a partire dalla metà del 2027.

I treni multisistema sono stati specificamente progettati per superare le differenze tecniche tra le reti ferroviarie italiane e austriache, permettendo così operazioni senza interruzioni. L'obiettivo primario è rendere più agevole il viaggio tra le principali località dell'arco alpino, facilitando gli spostamenti e rafforzando l'integrazione regionale.

Il ruolo chiave di STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA

STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, società in-house della Provincia Autonoma di Bolzano, gioca un ruolo fondamentale in questo progetto. La società è responsabile della pianificazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale, inclusi l'acquisto e la gestione dei nuovi treni destinati al servizio ferroviario regionale.

Particolare attenzione è rivolta all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità del trasporto.

Il coinvolgimento attivo di STA nell'acquisto congiunto dei convogli multisistema sottolinea l'importanza di questa collaborazione per il rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra Italia e Austria. Questo investimento mira a una sostanziale modernizzazione della rete ferroviaria locale, proiettando la regione verso un futuro di trasporti più efficienti e interconnessi.