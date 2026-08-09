Un principio d’incendio ha preceduto la partenza della 64ª Cronoscalata Svolte di Popoli, evento che si svolge dal 7 al 9 agosto 2026. Una Ferrari apripista ha preso fuoco nella parte posteriore, presumibilmente a causa di un surriscaldamento del motore. Il conducente è riuscito a fermare la vettura in sicurezza e a mettersi in salvo illeso. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Popoli Terme ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, consentendo alla gara di iniziare regolarmente.

Gestione dell’emergenza e ripresa della gara

Le fiamme si sono sviluppate poco prima del via ufficiale, attirando l’attenzione degli addetti alla sicurezza e del pubblico presente. Il conducente ha abbandonato l’abitacolo senza subire conseguenze. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, circoscrivendo l’incendio e procedendo alle necessarie operazioni di bonifica. Una volta terminata l’emergenza, la manifestazione è ripresa senza ulteriori ritardi, permettendo ai piloti di confrontarsi sul percorso.

Prove ufficiali: Di Fulvio svetta, Lombardi insegue

Durante le prove ufficiali, Stefano Di Fulvio, al volante di una Nova Proto, ha stabilito il miglior tempo fermando la cronometro in 3’11”22, con una media di 141,8 km/h.

Al secondo posto si è classificato Achille Lombardi su Osella, con un tempo di 3’15”53 e una media di 138,6 km/h, accusando un distacco di 2”31. Seguono Emanuele Sergio Farris (Wolf E2SC‑SS 2000) in 3’23”86, Omar Magliona (Nova Proto) in 3’29”04 e Vincenzo Ottaviani in 3’29”67, separati da soli 63 centesimi. Simone Di Fulvio ha concluso le prove in 3’39”89, precedendo Francesco Ferragina in 3’40”11. Nella categoria GT, Giuseppe D’Angelo (Ferrari 488) ha registrato un tempo di 3’42”52, mentre Vito Tagliente (Ferrari 458) ha fermato il cronometro a 4’10”45.

Il contesto della Cronoscalata

La 64ª Cronoscalata Svolte di Popoli è una competizione valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e per il tricolore Bicilindriche.

La gara si snoda lungo un percorso di 7,53 km che collega Popoli Terme al bivio di San Benedetto in Perillis. L’evento è organizzato dall’ASD Svolte di Popoli, con il supporto dell’Automobile Club Pescara.

Il ruolo dei Vigili del Fuoco

Il Distaccamento Volontari dei Vigili del Fuoco di Popoli Terme, parte integrante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dipendente dal Comando di Pescara, ha sede in via Per Vittorito. Il loro rapido intervento è stato cruciale per gestire l’incidente della Ferrari apripista, evitando conseguenze più gravi e garantendo la sicurezza della manifestazione.