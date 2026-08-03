Il mercato automobilistico italiano ha registrato una crescita significativa nel mese di luglio 2026, confermando un andamento positivo che caratterizza l'intero anno. Le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un aumento complessivo dell'8,9% è stato registrato nei primi sette mesi del 2026. L'industria automobilistica nazionale attraversa una fase di dinamismo.

I numeri chiave delle immatricolazioni

A luglio 2026 sono state immatricolate 119.207 vetture, in aumento rispetto alle 114.754 unità di luglio 2025.

Nel periodo cumulativo da gennaio a luglio, il totale delle nuove immatricolazioni ha raggiunto 960.765 unità, confrontandosi positivamente con le 882.998 vetture dell'anno precedente. L'incremento delle vendite è stato sostenuto da maggiore disponibilità di veicoli presso i concessionari e da domanda stabile dei consumatori.

Ripresa del settore e fattori di successo

Il settore automobilistico italiano beneficia di una marcata ripresa, superando le difficoltà degli anni precedenti. Il dato di luglio 2026 è un segnale di consolidamento della crescita, riflettendosi anche nel confronto con i primi sette mesi del 2025. Questo successo è attribuibile a maggiore offerta di modelli sul mercato e a condizioni favorevoli di mercato.

Il mercato mostra vitalità, evidenziando la capacità del settore di adattarsi e prosperare.

Motorizzazioni e impatto territoriale

L'incremento delle immatricolazioni interessa diverse tipologie di motorizzazione. Sia i veicoli a benzina che quelli diesel hanno registrato un aumento. Le auto ibride ed elettriche continuano a guadagnare quote di mercato costantemente. Il trend positivo è stato osservato su tutto il territorio nazionale, con alcune regioni che hanno registrato performance superiori alla media, contribuendo al risultato.