Pininfarina, storica casa di design italiana, firmerà il progetto del nuovo treno espresso aeroportuale della Nankai Electric Railway in Giappone. L'annuncio, dato a Torino il 6 agosto 2026, segna una collaborazione di rilievo che vedrà il design italiano protagonista di un collegamento cruciale. Il nuovo convoglio è destinato a unire la stazione di Osaka-Namba con l’aeroporto internazionale del Kansai e, in futuro, opererà anche sulla linea Naniwasuji, potenziando significativamente la connettività nell'area metropolitana di Osaka.

Un'inedita collaborazione per il mercato ferroviario giapponese

Questa iniziativa rappresenta la prima collaborazione di Pininfarina nel settore ferroviario per il mercato giapponese, sottolineando l'espansione internazionale e la versatilità dell'azienda. Il treno è concepito per raccogliere e valorizzare l'eredità del celebre servizio “rapi”, inaugurato nel 1994 e scelto da circa 76 milioni di passeggeri, che è diventato un vero e proprio simbolo della Nankai Electric Railway. I dettagli specifici relativi al design, al concept generale e alle caratteristiche tecniche innovative del nuovo convoglio saranno svelati nei prossimi mesi, alimentando l'attesa per questo progetto.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

Satoshi Kajitani, presidente di Nankai Electric Railway, ha espresso una visione ambiziosa per il progetto: “Il nostro obiettivo primario è sviluppare un nuovo treno espresso aeroportuale che possa elevarsi al ruolo di porta d’accesso strategica tra la regione del Kansai e il resto del mondo. Desideriamo ardentemente che questo convoglio diventi un simbolo amato da intere generazioni di viaggiatori e che sia riconosciuto come uno dei treni più iconici del Giappone.”

A fargli eco è Paolo Dellachà, amministratore delegato di Pininfarina, che ha commentato con orgoglio: “Siamo profondamente onorati di collaborare con Nankai Electric Railway in un progetto che costituisce una tappa fondamentale per la nostra azienda: è il primo treno che abbiamo l'opportunità di disegnare specificamente per il Giappone.

Metteremo a disposizione la vasta esperienza accumulata in decenni di progettazione ferroviaria per forgiare una nuova esperienza di viaggio che saprà coniugare in modo esemplare bellezza estetica, innovazione tecnologica, comfort superiore ed efficienza operativa.”

L'eredità del servizio rapi e il futuro della linea Nankai

Il servizio “rapi” della Nankai Electric Railway, operativo dal 1994, ha dimostrato la sua importanza trasportando circa 76 milioni di passeggeri nel corso degli anni. Il nuovo treno espresso aeroportuale, con il distintivo design firmato Pininfarina, si inserirà in questa consolidata tradizione di eccellenza, con l'obiettivo di diventare un nuovo simbolo per la mobilità ferroviaria.

La sua introduzione rafforzerà ulteriormente i collegamenti vitali tra la dinamica città di Osaka e l'aeroporto internazionale del Kansai, promettendo un'esperienza di viaggio all'avanguardia e di grande impatto visivo.