Per il settimo mese consecutivo, Stellantis ha registrato crescita nel mercato auto italiano. A luglio, escludendo Leapmotor, i brand del gruppo hanno aumentato i volumi dell'1,1%. Fiat si conferma il marchio più venduto con 14.031 immatricolazioni (+27%), e una quota dell'11,4%.

La Fiat Pandina è l'auto più immatricolata del mese (8.472 unità). La Grande Panda resta tra i modelli più richiesti, affiancata nella top ten da Citroën C3 e Jeep Avenger. L'espansione di Leapmotor prosegue: 1.124 immatricolazioni a luglio (+203% sul 2025), raggiungendo lo 0,9% di quota totale e il 10,8% nel segmento elettrico.

Nel canale privati, Leapmotor è leader tra i brand BEV (17,6%). La Leapmotor T03 è il modello BEV più venduto nel canale privati; la Leapmotor B05 ha già raggiunto la prima posizione nelle C-car elettriche a poche settimane dal lancio.

Fiat Professional e Micromobilità

Nel settore veicoli commerciali, Fiat Professional mantiene la leadership con una quota del 24,6% nei primi sette mesi. Fiat è leader anche nella micromobilità grazie a Topolino, che a luglio ha dominato le vendite quadricicli (+7% volumi) ed è prima tra i quadricicli elettrici con una quota del 40,3%.

Dati di Giugno e Semestre

A giugno, Stellantis ha registrato un incremento volumi del 13,8% (escl. Leapmotor), con 36.695 unità, superando la crescita del mercato nazionale (10,59%).

Includendo Leapmotor, le immatricolazioni complessive sono state 40.061 (+23%), con una quota del 27,3%. Nel primo semestre, i brand Stellantis in Italia hanno totalizzato 290.218 immatricolazioni, con una crescita complessiva del 15,8% e una quota del 30,9%.

Nel comparto BEV, Leapmotor ha chiuso giugno con 3.366 immatricolazioni, un aumento del 932,5% rispetto a giugno 2025, e una quota del 19,9% (30,9% nel canale privati). Nel semestre, ha raggiunto 24.269 registrazioni, con una quota del 29,4% nel comparto BEV e del 41,8% nel canale privati. Il modello T03 è risultato il più venduto nel segmento elettrico e il secondo nel canale privati (dietro la Fiat Pandina). Fiat Professional ha guidato il mercato veicoli commerciali nel primo semestre con 23.718 immatricolazioni e una quota del 24,8%.