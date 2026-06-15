Nei primi cinque mesi del 2026, la domanda di mutui per l’acquisto della casa in Campania ha registrato un andamento positivo. L’importo medio richiesto è stato di 138.613 euro, segnando un incremento del 2,4% rispetto all'anno precedente. L’età media dei richiedenti è scesa da 41 a 39 anni, mentre il valore medio degli immobili finanziati è salito dell’1,5%, raggiungendo 209.155 euro.

Tassi e andamento provinciale

Il tasso fisso resta il più richiesto in Campania, ma la quota di chi opta per il tasso variabile o misto è cresciuta significativamente, passando in un anno da meno dell’1% al 7,5%.

A livello provinciale, Napoli guida con un importo medio di 147.398 euro. Seguono Salerno (133.306 euro) e Caserta (125.190 euro). Le richieste medie più basse si registrano ad Avellino (112.445 euro) e Benevento (109.242 euro).

Simulazioni e impatto BCE

Per un finanziamento di 126.000 euro (25 anni, 70% LTV), il tasso variabile si conferma più conveniente, con un Tan dal 2,32% e una rata iniziale di 554 euro. I migliori tassi fissi partono invece da un Tan del 3,20% e una rata di 611 euro, circa 60 euro in più. La recente decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi potrebbe influire su questo divario.

Mutui per la seconda casa: differenze chiave

In Campania, nel 2026, i mutui per la seconda casa durano in media 21 anni e 2 mesi (contro 26 anni per la prima).

L’età media dei richiedenti è di 45 anni e 5 mesi (contro 37 anni e 4 mesi per la prima). L’importo medio richiesto è di 122.885 euro (rispetto a 149.405 euro per la prima), e il valore medio degli immobili è di 194.502 euro (contro 211.304 euro). Il Loan-to-Value medio per la seconda casa è del 63,2%, inferiore al 70,7% della prima abitazione.

Consigli per il mutuo

Nella richiesta di un mutuo, è cruciale non limitarsi al solo tasso. Le variabili sono molteplici e un consulente esperto può guidare verso la soluzione più adatta alle proprie esigenze.