Un intervento rapido del sistema bancario per sostenere cittadini e imprese colpiti dal sisma nei Campi Flegrei. È la richiesta avanzata congiuntamente dalla Camera di Commercio di Napoli, dall'Unione Industriali Napoli e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

L'appello al sistema bancario

«In un momento di grande difficoltà per famiglie e imprese è fondamentale che il sistema bancario dimostri la stessa sensibilità già espressa in occasione di altre emergenze nazionali, attivando rapidamente la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti e mettendo a disposizione strumenti straordinari di sostegno per favorire la ripresa del territorio».

È questo l'appello lanciato da Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, Vittorio Genna, presidente dell'Unione Industriali Napoli, e Matteo De Lise, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, a tutti gli istituti di credito operanti nell'area metropolitana.

Le richieste per famiglie e imprese

Le tre istituzioni chiedono alle banche di adottare con la massima tempestività misure straordinarie a favore dei clienti residenti e delle imprese attive nei territori colpiti dal terremoto del 31 luglio, che ha interessato in particolare i comuni dei Campi Flegrei, tra cui Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.

L'obiettivo è consentire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, senza penalizzazioni per famiglie e aziende, offrendo al tempo stesso strumenti di sostegno finanziario in grado di garantire liquidità e continuità alle attività produttive.

Il ruolo del credito nella ripresa

Secondo Fiola, Genna e De Lise, il sistema del credito è chiamato a svolgere un ruolo decisivo nella gestione dell'emergenza, affiancando le misure già richieste al Governo per la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali.

Un intervento rapido consentirebbe di alleggerire il peso economico che grava su cittadini, professionisti e imprese, evitando che le conseguenze del sisma compromettano la capacità di investimento e la tenuta occupazionale del territorio.

I tre presidenti richiamano inoltre il precedente di numerosi istituti di credito che, negli ultimi anni, hanno già attivato analoghe iniziative in occasione di terremoti, alluvioni e altri eventi calamitosi, dimostrando vicinanza concreta alle comunità colpite.

Per i rappresentanti della Camera di Commercio, dell'Unione Industriali Napoli e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, anche in questa circostanza è necessario un segnale forte di responsabilità e collaborazione tra istituzioni, sistema bancario e mondo produttivo, affinché famiglie e imprese possano affrontare l'emergenza con maggiore serenità e disporre degli strumenti necessari per una rapida ripresa economica.