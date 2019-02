Annuncio

La società di gestione idrica della Regione Campania G.o.r.i. S.p.a. ha comunicato agli utenti la temporanea sospensione della fornitura d'acqua in tre Comuni della provincia di Salerno (Sant'Egidio Monte Albino, Angri e Pagani) prevista per la giornata di domani, lunedì 11 febbraio. Il momentaneo disservizio dovuto all'interruzione dell'erogazione idrica si è reso necessario per l'esecuzione di alcuni interventi tecnici per lavori urgenti di manutenzione programmati già da diverso tempo sulla rete idrica della condotta regionale.

Comune di Sant'Egidio Monte Albino

Mancherà l'acqua dalle ore 13:00 alle ore 15:30 di lunedì 11 febbraio nelle seguenti strade comunali: via Giovanni Falcone, Pasquale Grimaldi, Municipio, San Lorenzo, Papa Giovanni XXIII (prima e seconda traversa), Nuova San Lorenzo, Ugo Foscolo (prima, seconda e terza traversa), Alcide De Gasperi, Aniello Califano, Dante Alighieri, Michelangelo Buonarroti, Benedetto Croce, Catullo, Giuseppe Verdi, Camillo Benso di Cavour, via della Rinascita, via Aniello, via Quarto, Orto Loreto, San Marzano, Andrea Ferrante, viale John Fitzgerald Kennedy (prima, seconda e terza traversa), Alessandro Barbella, Gaeta, Monte, Tuori, Gerardo Manzo, Flauto, Serpente, Giuseppe Mazzini, via della Pace, Carlo Pisacane, Carlo Tortora, Nuova Corbara, Mercato Ortofrutticolo, Feudo, Crocevia, Casina, Megora, Monacelle, Primo Luglio 1946, Taurano, Coscioni, Carmine Astarita, Macinante, Nazionale Tuori, Stige Armeno, Albanese (prima e seconda traversa), Castello Troiano, Lauro Terragrande, Fontana, Cocozzaro, Alfonso Barbarella, Barone Antonio Guerritore, Alfonso Barbella, Cupa del feudo, Giuseppe Garibaldi, Salvatore Attianese, Orazio, Vallone (soltanto prima traversa), Santissimi Martiri, Pagliarone, Sentiero del Casino, Guala, Carlo Tramontano, via della Rotonda, Fracasso, viale Abate Natalino Terracciano, viale degli Aranci, strada statale 18 Tirrenia Inferiore, piazza Martiri di Nassirya.

Comuni di Angri e Pagani