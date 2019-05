Maggio arriva con scorie di inverno non ancora completamente smaltite ma per fortuna a Napoli il sole non manca mai. Con l’avvento delle belle giornate arrivano anche i tantissimi eventi che la città di Napoli ha da offrire, dai concerti, alle fiere; dagli eventi sportivi alle mostre e visite guidate nei musei. Il maggio degli eventi è appena iniziato e Napoli ha veramente tanto da offrire.

Visita serale a Cappella Sansevero

I turisti che si troveranno in città a trascorrere qualche giorno di vacanza e i napoletani che desiderano 1 giorno di riposo dal lavoro, non potranno non inserire nel proprio itinerario una visita guidata speciale per riscoprire la Cappella Sansevero.

Gli eventi del fine settimana a Napoli

Il museo del noto alchimista di Sansevero, situato nel cuore del centro di Napoli, effettuerà dal 30 marzo al 14 giugno 2019 delle visite guidate teatralizzare ed esoteriche. In via eccezionale il museo garantirà oltre che delle viste diurne anche delle visite notturne, in particolare il prossimo venerdì 10 maggio si effettuerà una visita serale alle ore 20:00 al prezzo intero di 20€.

Flower Power, la festa Hippie più colorata dell'anno

Va in scena al Nabilah la festa più colorata dell’anno, di cosa stiamo parlando? Del Flower Power ovviamente.

Il Flower Power nasce originariamente ad Ibizia ed entra presto a far parte dei party esclusivi e più rilevanti dell’isola spagnola. Si diffonde pian piano a macchia d’olio fino ad arrivare all’ombra del Vesuvio. Letteralmente tradotta come “potere dei fiori” si tratta di una festa tipicamente Hippie, il movimento diffusosi negli anni 60 e 70 del 20esimo X secolo. La festa ovviamente potrà contare su diversi punti food situati nella zona giardino, per chi vorrà rinfrescarsi e mangiare qualcosa e di una zona baby per far divertire anche i più piccini.

Il prezzo per l’entrata è di 10€ entro le 15:00, mentre 15€ dopo le ore 15:00. È possibile raggiungere il Nabilah - Exclusive Beach Club alla Via Spiaggia Romana, 15, Napoli. L’inizio della festa è alle ore 11:00 di domenica 12 maggio 2019.

Enecta Free Fitness, allenamenti gratuiti all’aria aperta a Napoli

Gli amanti dello sport e del benessere, che sono numerosissimi, potranno finalmente godersi un evento più unico che raro, parliamo del Free Fitness a Napoli.

La giornata inaugurale tenutasi il 4 maggio ha raccolto centinaia di presenze, nonostante il mal tempo, e quindi gli appuntamenti con lo sport all’aria aperta proseguiranno fino a fine maggio. Allenamento completamente gratuiti, all’aria aperta con istruttori certificati e con gruppi coinvolgenti. A sponsorizzare l'iniziativa è, infatti, l'azienda italo-olandese Enecta. Alla guida ci sarà Riccardo Buono, personal trainer e preparatore atletico professionista con anni di esperienza alle spalle.

A guidare gli allenamenti, Riccardo Buono, personal trainer e preparatore atletico con esperienza decennale.

Il Free Fitness combina corsa e allenamento funzionale (senza l'utilizzo di attrezzi), per un allenamento complessivo di circa 1 ora. Il punto di incontro è previsto presso il Largo Barsanti e Matteucci presso lo Chalet Carolina adiacente alla Mostra d’oltremare tutti i martedì e i giovedì dalle ore 20:00 alle ore 21:00. I prossimi appuntamenti previsti saranno: martedì 14 maggio ore 20:00 e giovedì 16 maggio ore 20:00.

Bagnoli Jazz Festival

Il cuore del centro di Bagnoli si illuminerà e suonerà a festa per ben 2 giorni, dal 10 al 12 maggio 2019. Il Jazz Music festival vedrà esibirsi sul palco tantissimi artisti di talento tra giovani che cercano un trampolino di lancio e artisti di esperienza. Il concerto si svolgerà nei pressi della nota Enoteca a ridosso dei giardinetti di Viale Campi Flegrei. Il concerto si svolgerà su tre date venerdì, sabato e domenica e prenderà vita alle ore 18:00 per dare spettacolo fino alle ore 23:00. Chiunque fosse in zona o chi ha voglia di passare una serata differente può approfittare di questa splendida iniziativa.