Gianfranco Sangiovanni non ce l’ha fatta. Ha perso la vita alla giovane età di soli trentadue anni il commercialista originario e residente a Poggiomarino, piccolo centro abitato della Città metropolitana di Napoli. Dopo una lunga e straziante battaglia contro una rarissima malattia tumorale, Gianfranco si è arreso durante la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno.

La malattia di Gianfranco

La storia dell'uomo era conosciuta a tanti, in seguito ad un appello pubblico su 'Facebook' lanciato dalla moglie, Alessia Sorrentino.

Pubblicità

Pubblicità

Nel messaggio postato sul social la donna chiedeva un'aiuto economico per una raccolta fondi al popolo di Facebook, affinché venisse raggiunta la somma necessaria per consentire al marito di potersi sottoporre ad una delicatissima e costosissima cura all'estero, nella speranza di poter così sconfiggere la malattia. Per Gianfranco si erano mobilitati numerosi cittadini e abitanti non solo di Poggiomarino, suo paese d'origine, ma anche di altri comuni limitrofi dell'agro vesuviano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Salute

In pochi giorni erano già stati devoluti per la causa ben cinquantamila euro. Una cifra però ben lontana da quella necessaria per iniziare le cure sperimentali, ma era già un buon inizio.

L'accorato appello

Dal suo profilo personale, la donna nel suo accorato appello aveva spiegato che il Gianfranco era malato di un brutto tumore, cosiddetto 'desmoplastico', ossia costituito da piccole cellule rotonde al quarto stadio, una forma rarissima di cancro e ancora poco conosciuta.

Pubblicità

In tutta Europa, sono solamente due i centri medici specializzati nella cura di simili melanomi, uno in Inghilterra e un'altro in Francia. La giovane coppia di sposi si era affidata ad un rinomato medico di nazionalità giapponese. Purtroppo, però, sebbene la macchina della solidarietà si fosse già attivata alla grande, dando buone speranza di raggiungere presto i fondi per sottoporsi ad una sofisticata operazione chirurgica, l'esistenza del giovane professionista di Poggiomarino è stata brutalmente stroncata. Oltre alla moglie, Alessia Sorrentino, Gianfranco lascia anche due figlioletti.

Un giorno triste

Un giorno tristissimo non solo per la comunità di Poggiomarino, ma per tutto il napoletano. Numerosissimi i messaggi di affetto, solidarietà e cordoglio ai familiari di Gianfranco apparsi già nelle primissime ore dopo la brutta notizia sui social network come Instagram, Facebook e Twitter. 'Il papà eroe', cosi' come era stato ribattezzato nel mondo social perché da guerriero stava combattendo la sua battaglia contro il tumore, si è arreso durante la notte, dopo mesi di indescrivibili dolori e sofferenze.

Pubblicità

I funerali si sono svolti nella giornata del 20 giugno presso la chiesa di sant'Antonio da Padova a Poggiomarino (Napoli).