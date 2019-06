Un principio di incendio si è propagato all'interno di un treno della Circumvesuviana, sulla tratta Napoli Porta Nolana - Ottaviano - Sarno, all'altezza della stazione di Ottaviano. L'avvenimento ha provocato panico e tensione tra i passeggeri a bordo del convoglio, che improvvisamente si sono visti costretti a darsi alla fuga lungo i binari ferroviari. Ad essere stati colpiti dal principio d'incendio sono stati gli ultimi vagoni del treno di proprietà dell'E.A.V. (Ente Autonomo del Volturno), società partecipata della Regione Campania. Il convoglio, partito da Sarno (provincia di Salerno), si stava dirigendo verso il capoluogo napoletano.

Pubblicità

Pubblicità

Il racconto dei fatti

All'improvviso all'interno del treno si sarebbe creato un enorme nuvolone di fumo denso e scuro, creando apprensione e paura tra viaggiatori, turisti e pendolari. All'allarme lanciato dai passeggeri, il treno ha interrotto la corsa ed il personale E.A.V. presente a bordo (macchinista, capo-treno e controllore) ha immediatamente lanciato l'S.O.S. alla stazione di controllo, tenendo sotto controllo la situazione e rassicurando i viaggiatori a restare calmi.

Ottaviano, incendio su treno della Circumvesuviana: paura e passeggeri in fuga sui binari

Le cause dell'incendio

L'incidente ferroviario ha provocato la temporanea interruzione del servizio lungo la linea Napoli-Ottaviano-Sarno, precisamente tra le stazioni di San Giuseppe Vesuviano ed Ottaviano. Il disagio è durato diverse ore; solo in tarda serata la situazione si è regolarizzata e la circolazione ferroviaria è tornata normale. Per alcune ore i treni provenienti da Napoli - Porta Nolana e Napoli centrale-Piazza Garibaldi hanno dovuto interrompere la loro corsa presso la stazione circumvesuviana di Somma Vesuviana (Città Metropolitana di Napoli).

Pubblicità

I treni in partenza da Sarno, invece, hanno terminato il percorso presso la stazione di San Giuseppe Vesuviano. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, le fiamme sono state causate da un surriscaldamento alle resistenze di coda del convoglio.

Il post del sindaco

Sul posto si è portato anche il primo cittadino della città di Ottaviano, il sindaco Avvocato Luca Capasso. A comunicare la notizia è stato proprio la fascia tricolore di Ottaviano.

Sulla pagina personale di Facebook, infatti, il sindaco Luca Capasso ha pubblicato un post in cui annunciava il suo intervento: "Mi sono recato sul luogo dell'incendio per sincerarmi che la situazione fosse sotto controllo. Fortunatamente, soltanto tanto spavento per i passeggeri, ma l'incidente non ha causato nessun ferito". Questo il commento a caldo del primo cittadino del piccolo centro all'ombra del Vesuvio.