Quello che raccontano i quotidiano odierni ha davvero dell'inverosimile. Nel napoletano 3 ragazzi minorenni, soni stati sorpresi a "rubare" un albero da un parco residenziale. L'albero in questione era un abete di quasi 4 metri che si trovava all'interno di un parco condominiale nella zona residenziale del quartiere Posillipo di Napoli. I 3 ragazzini, tutti e 3 minorenni, hanno prima tagliato l'albero, cosa illegale, per poi trascinarlo a braccio lungo Via Petrarca, nota via del quartiere di Posillipo.

I residente del parco hanno immediatamente avvertito le autorità competenti chiamando il 113 e una pattuglia si è subito messa sulle tracce dei ragazzini. Considerando le dimensioni dell'albero la Polizia del commissariato di Posillipo ha subito individuato i 3 minori, che alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga in zona Via Manzoni. La Polizia ha però subito raggiunto e bloccato i 3 in questione che sono stati subito denunciati per il furto.

L'albero è stato poi restituito dalle forze dell'ordine al parco condominiale dal quale era stato rubato. Sembra che quest'anno i furti degli alberi per festeggiare il Natale siano stati anticipati di un mese. Basti, infatti, ricordare che a Napoli nel periodo natalizio i furti degli alberi di Natale posizionati nella Galleria Umberto l è divenuta una consuetudine.

La banda degli alberi di Natale

Sembrerebbe quasi il titolo di un film, ma è in realtà un triste verità.

Ormai da qualche anno a questa parte a Napoli, ma non solo nel capoluogo campano, si aggira una banda organizzata, che va in giro per la città a rubare alberi di Natale. Gli alberi non sono solo quelli che noi tutti mettiamo nelle nostre case, si tratta spesso di alberi strappati alla terra, rubati da parchi privati o da parchi pubblici, zone e riserve protette. Un esempio lampante di un furto privo di ragione, come ricorda anche il giornale online 'Fanpage.it', è quello dell'albero di Natale della Galleria Umberto l a Napoli. Ogni anno il Comune decide di investire i soldi dei cittadini per comperare e consegnare alla città un bellissimo albero di Natale che viene piazzato al centro della Galleria Umberto l, un simbolo non solo religioso ma anche spirituale, di rinascita, di consacrazione.

L'albero, sul quale i bambini e i più grandi attaccano delle letterine con i loro desideri per il Natale, per l'anno venturo, viene quasi sempre rubato e portato altrove. Spesso si tratta di baby gang della zona, dei quartieri limitrofi, che rubano l'albero per poi ricavarne la legna necessaria da ardere per poter festeggiare il 16 e il 17 gennaio, con un grande falò, la ricorrenza di Sant'Antonio Abate.