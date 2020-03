Pasquale Di Marzo, Sindaco di Volla, una cittadina ai piedi del Vesuvio in provincia di Napoli, ha annunciato che saranno elargiti contributi alle famiglie in difficoltà non appena verranno individuate le modalità di reclutamento dei cittadini aventi diritto. I contributi messi a disposizione dal Governo saranno erogati sotto forma di 'bonus spesa' utilizzabili solo per l'acquisto di beni di prima necessità: 'nessun aiuto monetario da parte del Comune' ha precisato Di Marzo. La misura, è bene ricordarlo, si innesta nel quadro di aiuti stabiliti dal Governo Conte per far fronte all'emergenza economica generata dalla pandemia da coronavirus.

Le modalità di reclutamento

Attraverso una nota pubblicata sul suo profilo Facebook, il Sindaco, ha informato la cittadinanza che gli Uffici preposti stanno già provvedendo a stilare un elenco per individuare i nuclei bisognosi, così come previsto dagli art. 6 e 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Questo tipo di intervento terrà conto sia delle misure Regionali sia delle misure Nazionali preannunciate dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

L'ente comunale non rilascerà alcun contributo di tipo monetario, ma solo buoni spesa in grado di assicurare l'acquisto di beni di primaria importanza così come disposto dall'art.

4 della citata Ordinanza. Gli Uffici sono tutt'ora al lavoro per individuare le modalità attraverso cui reclutare i soggetti aventi diritto, il tutto in modo da evitare inutili assembramenti agli sportelli comunali e la conseguente diffusione del contagio da Coronavirus con spostamenti ingiustificati. Tutte le informazioni utili per i cittadini circa le modalità di accesso al suddetto bonus, saranno pubblicate sia sulla pagina social del Primo Cittadino, sia sul sito del Comune di Volla.

Tutto avverrà insomma da 'remoto' senza bisogno che i cittadini si spostino da casa.

Emergenza Covid-19, i contributi a sostegno dei Comuni garantiti dal Governo

Sabato 29 marzo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la volontà del Governo di voler stanziare circa 400 milioni a favore degli 8000 Comuni Italiani per garantire un sostegno concreto alle famiglie flagellate dall'emergenza Covid-19.

I fondi sono stati suddivisi tra i vari Comuni Italiani in base al numero degli abitanti. Sarà poi compito di ognuno suddividerli tra i cittadini che posseggono i requisiti per beneficiarne. Ad occuparsi del reclutamento delle famiglie sarà l'ufficio Servizi Sociali. L'obiettivo è quello di individuare la fascia sociale più debole dando assoluta priorità a chi non ha altra fonte di sostegno pubblico.

Sergio Vaccaro, attuale membro del Movimento 5 Stelle, ha reso noto che al Comune di Volla sono stati accreditati dal Governo 240.815, 79 euro. Fondi disponibili e a favore alle famiglie del posto per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

A questa somma si aggiungerà poi anche l'Anticipazione del Fondo di Solidarietà, anch'esso a favore delle fasce sociali più deboli.