Annuncio

Annuncio

Ci siamo, la data fatidica del 25 gennaio è arrivata. Oggi, attesissimo dai fan del rapper milanese, esce ‘Paranoia Airlines’, il nuovo lavoro discografico di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez [VIDEO]. Nomi prestigiosi per quanto riguarda la produzione musicale, Michele Canova Iorfida (considerato uno dei più importanti produttori discografici italiani, alla sua prima collaborazione con Fedez), e Takagi & Ketra, il duo del pop che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, già noto per aver lanciato successi come ‘L’esercito del selfie’ o ‘Amore e capoeira’, solo per citarne alcuni.

L’album è distribuito da Sony Music e contiene 16 brani. Numerose le collaborazioni con artisti di fama internazionale che hanno obbligato Fedez a calarsi all’interno di vari 'mood' e stili apparentemente lontani dal suo genere, dal pop italiano di Annalisa alla dance di Zara Larsson, passando attraverso la canzone d’autore di LP (pseudonimo di Lara Pergolizzi, una cantautrice statunitense) e ondeggiando tra il rap di Emis Killa e il trap di Dark Polo Gang e Tedua.

Advertisement

Un Fedez inedito, che da questa prova esce pulito dimostrando la propria capacità di spaziare tra generi differenti. Il disco è stato preceduto dai singoli ‘Prima di ogni cosa’ (già disco di platino) e da ‘Che c**zo ridi’, brano ai vertici della Top Italia di Spotify.

Dopo anni di carriera, Fedez sperimenta nuove sonorità

‘Paranoia Airlines’ è un album che sembra decretare la maturità artistica di Fedez, nato spontaneamente dal bisogno di fare musica in un processo creativo che ha coinvolto tutti gli artisti inclusi nel progetto, contribuendo con la propria musica e sperimentando nuove idee e sonorità. In questo disco - finalmente - Fedez può permettersi di fare musica senza cadere nella consueta trappola della logica di un mercato che lo vorrebbe chiuso in un genere ben delimitato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Dopo tanti anni di carriera, Federico è riuscito a conquistare la libertà di realizzare un disco che non strizza l’occhio a nessuno, ma che anzi, sperimenta onestamente e rinnova.

Da oggi l’album è disponibile nei negozi e in digitale

Su Amazon, in esclusiva per i fan, è possibile trovare un’edizione limitata di ‘Paranoia Airlines’ che comprende un kit personalizzato contenente braccialetto, mantella, vari gadget, cd e poster. Inoltre nei negozi sarà possibile acquistare il cd con maxi poster e vinile. Intrigante l’iniziativa del ‘gratta e vinci’ dei Ferragnez [VIDEO]: a tutti coloro che hanno prenotato l’album nei negozi è stato dato uno speciale gratta e vinci che mette in palio una cena in compagnia di Fedez e signora, oltre a 2 biglietti da primo settore con accesso anticipato, incontro privato con l’artista e CD autografato.