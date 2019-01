Advertisement

La violenza negli stadi italiani, un problema tornato prepotentemente di moda, purtroppo, dopo i fatti di Inter-Napoli e gli scontri fuori da San Siro in cui è c'è stato anche un morto [VIDEO]. Ad onor del vero, chi ha la memoria un pò più lunga non può fare a meno di ricordare come negli anni '80 e '90 il problema fosse di maggiore entità e come oggi gli stadi siano diventati luoghi relativamente sicuri rispetto a quelle stagioni. Ciò che purtroppo è sempre sfuggito alla politica italiana ed ai vertici del calcio, però, è che il problema non è mai stato affrontato alla radice.

In questo non fa eccezione l'attuale ministro dell'Interno: nel corso della riunione straordinaria dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, infatti, Matteo Salvini ha dato saggio della sua consuetà abilità propagandistica [VIDEO].

Per il resto è tutto fumo, nulla di concreto. "L'obiettivo è sradicare la violenza con ogni mezzo necessario", ha detto. Quale siano questi metodi non è dato sapere. Il capo del Viminale parla di "prevenire e responsabilizzare": ci spieghi il modo in cui questo debba avvenire, perché onestamente a parte la vuota retorica della classica, pomposa riunione all'italiana, da questo summit straordinario non è uscito nulla di nuovo se non proclami su proclami. Salvini, su altre questioni, ha spesso dichiarato di non prendere lezioni da nessuno, eppure su questo tema sarebbe il caso di andare davvero a lezione da chi ha sconfitto un gravissimo problema legato al calcio. Ci riferiamo all'Inghilterra ed agli hooligans.

Le tappe di una guerra vinta dal governo inglese dopo le stragi del 1985

Ma in che modo il calcio inglese ha sconfitto il pericoloso fenomeno della violenza negli stadi? Il tutto parte da una delle peggiori tragedie che ha caratterizzato l'intera storia del calcio, quella allo stadio Heysel di Bruxelles prima della finale di Coppa dei Campioni tra il Liverpool e Juventus, il 29 maggio 1985.

Il sangue di 39 vittime bagnò le gradinate dell'impianto belga ed i provvedimenti contro i club inglesi, visto che gli hooligans dei reds furono considerati i responsabili della strage, furono durissimi. Soltanto 18 giorni prima l'Inghilterra aveva vissuto il disastro di Bradford, quando un incendio divampato sugli spalti dello stadio di una gara di terza divisione provocò il crollo del tetto di una tribuna: i morti furono 56. A seguito di questi fatti l'Uefa, su proposta del governo britannico, decise di escludere a tempo indeterminato tutti i club inglesi dalle competizioni europee: un esilio che durò fino al 1990.

La ricostruzione di un intero sistema

Bisogna innanzitutto riconoscere che gli effetti del bando dalle competizioni europee nei confronti degli storici club inglesi che, oltretutto, avevano letteralmente dominato la Coppa dei Campioni a cavallo tra gli anni '70 ed '80, determinarono una presa di coscienza delle tifoserie, anche le più esagitate. Ma la ricetta inglese passò attraverso diverse tappe.

In Italia si sostiene che facilitare i club nella costruzione di impianti di proprietà risolverebbe il problema della sicurezza: sarebbe importante, certo, ma non è che piccolo passo perché in Inghilterra la maggior parte dei club erano in possesso di impianti sportivi anche nel periodo più caldo della violenza hooligan. La riforma ha dato innanzitutto luogo alla completa ristrutturazione degli stadi, eliminando le barriere tra il campo e gli spalti, fornendo posti a sedere con seggiolini per tutti i settori e portando la capienza di tutti gli impianti ad almeno ventimila posti con box privati ed uso di telecamere a circuito chiuso. In secondo luogo la responsabilizzazione delle società alle quali affidare la sicurezza all'interno dello stadio con la presenza di personale a spese del club. Questo in verità è stato proposto anche da Matteo Salvini, ma ha poco senso se gli stadi non sono costruiti o ristrutturati in base ai moderni standard e, soprattutto, se non sono di proprietà dei club. Per quanto riguarda la sicurezza all'esterno dello stadio, questa spetta sempre alle forze di polizia, ma in Inghilterra gli agenti sono in contatto diretto con gli stewards e gli addetti alla sicurezza dei club.

Divieto di rapporti tra club e tifosi

La riforma che venne promossa dal governo di Londra negli anni '80 vietò i rapporti tra i club e le tifoserie, con la sola eccezione di collaborazioni che avevano il fine di prevenire incidenti. Anche questo si è rivelato un passaggio fondamentale. Dal punto di vista repressivo, però, non si può non sottolineare la creazione della National Football Intelligence Unit, la squadra di sorveglianza nazionale anti-hooligans che venne costituita da Scotland Yard nel 1989. Da allora ogni società professionistica inglese ha, tra i collaboratori, almeno un agente di polizia che viaggia sempre al seguito delle tifoserie e si occupa della schedatura dei violenti e di registrare eventuali azioni di disturbo o infiltrazione. In questo modo sono state schedate migliaia di persone e grazie al sistema 'Crimstoppers' in oltre un decennio sono stati arrestati circa 15mila hooligans. Si tratta di un numero verde gestito da privati al quale si può telefonare per segnalare casi o persone sospette.

Conseguenze penali per i responsabili di cori razzisti

Senza contare il Football Offences Act istituito nel 1991 che permette l'arresto ed il processo per direttissima di tifosi che si rendono pratogonisti di violenza verbale, compresi cori razzisti. Il Pubblic Order Act, invece, concede ai magistrati il potere di impedire l'accesso allo stadio a singoli tifosi violenti, provvedimento esistente in Italia. In tutto ciò è stata di enorme aiuto anche la campagna anti-hooligans lanciata dai media. La stampa inglese, supportata dai club, è solita pubblicare sui vari tabloid le foto dei violenti che si sono resi responsabili anche di semplici atti vandalici. Intanto come primo passo bisognerebbe ammettere di trovarsi di fronte ad un problema. Se un ministro lo minimizza ('i teppisti sono seimila' ha dichiarato Salvini, ci chiediamo se li abbia contati), è perfettamente inutile parlarne se non per avere qualche like in più sui social network.