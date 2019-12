Mentre il momento dell'addio definitivo di Andrea alla soap si avvicina, continueranno le vicende legate a questo personaggio e soprattutto alla sua compagna Arianna. Davide Devenuto ha ormai annunciato il suo ritiro da Un posto al sole e sembra proprio che queste puntate stiano preparando il terreno per quel momento. Andrea ha già iniziato questo processo di allontanamento, l'attore è scomparso dalla sigla ed è stato cancellato dalla lista dei regular della serie apparendo come un guest. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, quest'ultimo rivelerà alla moglie i suoi nuovi progetti che però si discosteranno moltissimo da quelli che erano i sogni di Arianna e porteranno i due ad allontanarsi.

A questo punto l'uomo dovrà scegliere se andare avanti nel suo intento e partire senza la sua compagna o se rinunciare. Di seguito l'approfondimento di questa vicenda e le anticipazioni delle puntate di Upas, relativi a questa storyline, che andranno in onda fino al 20 dicembre.

Un addio annunciato

Almeno per il momento Andrea (Davide Devenuto) non scomparirà, tuttavia le sue apparizioni inizieranno a diradarsi sempre di più. L'attore girerà degli episodi fino a gennaio 2020 quindi sarà presente per tutto l'inverno e avrà modo di poter dare una degna conclusione all'arco narrativo del suo personaggio.

Quello che incuriosisce maggiormente i fan, a questo punto, è la modalità con cui avverrà questo allontanamento dalla soap. Andrea potrebbe decidere di trasferirsi a Londra, restando quindi come una presenza off screen, come sembrano indicare le trame dei prossimi episodi, ma si potrebbe ricorrere anche a una scelta molto più drastica.

Il progetto di Andrea

Appena rientrato da Londra, Andrea rivelerà ad Arianna (Samanta Piccinetti) i suoi progetti per il futuro, ma la donna non si farà contagiare dall'entusiasmo del marito anzi reagirà male.

Quest'ultima si renderà conto che i programmi del compagno sono totalmente diversi da quelli che erano i suoi sogni e i suoi progetti di vita. Dalle anticipazioni non vengono chiariti quali saranno i propositi di Andrea, si parla solo di una nuova sfida che l'uomo vorrebbe afferrare al volo. E' ipotizzabile che Andrea abbia scorto nuove occasioni a Londra, in questo modo potrebbe anche stare vicino a sua figlia Alice, ma non si hanno certezze al riguardo.

La delusione di Arianna

Arianna, delusa e contrariata dai progetti del compagno, deciderà di non partire e questa sua presa di posizione metterà Andrea di fronte a una scelta molto difficile.

In prossimità del Natale, l'uomo dovrà decidere se partire da solo e pensare al suo progetto o restare accanto alla moglie. Se Andrea decidesse di partire getterebbe le basi per una rottura con Arianna, il che potrebbe sancire definitivamente l'inizio della fine del suo rapporto ma, considerato che c'è ancora tempo prima che lasci la soap, la sua scelta potrebbe non essere ancora quella che tutti temono, tuttavia per saperlo bisognerà aspettare le prossime puntate.