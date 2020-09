Con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, più dei 2/3 degli affluenti al voto ha scelto "sì" gettando sguardi su argomenti come l'ipotetico "risparmio" dato dal taglio delle poltrone, mentre il 30% dell'opposizione votante "no" fronteggia il tema della morte della democrazia e della voce del popolo nella legislatura. Senza contare la grande disinformazione di cui sono ricchi sia elettori che oratori.

Perché si parla di 'crisi della democrazia'?

Il popolo italiano ha timore degli immigrati, dicendo che mettono a rischio la democrazia. Ha timore di non essere pienamente rappresentato e di non avere voce in capitolo nella Politica e nell'amministrazione del proprio Paese, di non essere abbastanza considerato e abbastanza importante.

La "paura" può nascere da diversi fattori, ma certo è che non solo l'Italia in questo momento sta subendo critiche riguardo i dubbi e le perplessità dei propri cittadini in merito a quanto lo Stato stesso s'impegna a garantire una forma di governo nella quale i principi della democrazia siano anche i principi portanti del vivere nei confini di esso. Basti pensare, ad esempio, alla recente reazione della popolazione francese a un argomento che può essere definito leggero come l'aumento del prezzo della benzina. La rivolta, come si suol dire, è insita nell'animo e nel comportamento dei francesi, scherzosa citazione alla Rivoluzione Francese che portò la democrazia per la prima volta come reale forma di governo di un Paese, facendo passare le persone che abitavano la Francia da uno status di sudditi a uno di cittadini, sottolineando così la libertà di essi e la contrapposizione allo schiavismo del mondo antico e alla sottomissione del feudalesimo.

Si è iniziato a discutere di crisi della democrazia nel momento in cui si è spezzato uno dei più grandi principi in materia: la democrazia porta a una crescita esponenziale dell'economia e del benessere di un Paese. Questa falsa colonna portante della democrazia si insediò nelle menti moderne quando si vide come i Paesi democratici in passato furono quelli che svilupparono maggiormente la potenza economica e come invece quelli con altre forme di governo non fossero forti come l'Europa o gli USA.

Unica eccezione fatta, da un punto di vista egemonico, per l'URSS che però era un enorme blocco unico.

Questo è il periodo fino a oggi con più democrazie: non è dunque questione di crisi

Dai primi Paesi adottanti forme di governo democratiche a oggi, i Paesi che adottano una forma di governo basata su questi principi è aumentata in larga scala, ma si inizia a notare come la crescita economica non sia relativa direttamente alla forma di governo eletta per ogni Stato.

La crisi della democrazia altro non è, quindi, che la crisi economica di quelle che in passato erano le più grandi potenze a livello mondiale (si può prendere come esempio calzante l'Italia). Quando l'America Latina era quasi interamente una dittatura, infatti, non aveva sviluppo economico (eccezione: Cile) e viveva in condizioni deplorevoli rispetto a quelle che parevano le modernissime e grandi "democrazie". Ma negli ultimi anni, paesi come la Russia o la Cina, che mai sono state democrazie (tranne che per un piccolo periodo di tempo per quanto riguarda il colosso slavo), stanno risollevandosi sia in economia che come Paesi e si sta svelando che il benessere di un popolo non è direttamente proporzionale alla forma di governo che lo Stato adotta, provocando malcontento e confusione in quei Paesi democratici che stanno perdendo piede nello scenario mondiale e che stanno passando da Paesi ai primi posti in posizioni sempre meno accomodanti.