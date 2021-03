Ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa nasconde Ludovica? A far tremare di paura la bella Brancia sarà una lettera della madre Flavia che riceverà nei prossimi giorni e che la metterà al corrente di una pessima notizia: la loro villa è stata messa in vendita. L'unico a sapere che Ludovica è sul lastrico è Sergio Castrese, ma per fortuna è uscito di scena e con lui la possibilità che possa rovinarle la reputazione, proprio ora che sta con fatica riconquistandola stima e la fiducia dei soci del Circolo.

Il comportamento di Adelaide è alquanto strano. La contessa sembra aver dimenticato tutto d'un tratto il male che Ludovica ha fatto a Riccardo, facendogli credere di essere incinta e incastrandolo con la promessa di un matrimonio.

Ora le regala fiori, le fa trovare la sua torta preferita, le propone un posto di prestigio al Circolo per sbarazzarsi dell'odiata Fiorenza. Come mai? Il dubbio è che Adelaide abbia in mente un piano che preveda Ludovica come pedina.

Il Paradiso delle Signore 5, le bugie di Ludovica

Abbiamo visto Ludovica felice e certa di poter entrare a far parte dell'alta società, ora che ha riconquistato la fiducia della contessa - o almeno, questo è quello che crede - e ha archiviato il capitolo Castrese. Eppure, la nostra Brancia ha il cuore afflitto da un tormento: cosa penserebbero di lei se venisse alla luce che è sul lastrico?

Ludovica sta mentendo ad Adelaide, dicendole di essere in contatto con l'architetto per dei lavori alla sua lussuosa villa. Chi ha capito che si tratta di una grossa bugia è Italo, un maggiordomo a cui nulla sfugge.

L'uomo sa benissimo che alla villa non ci sono lavori in corso, ma non ha voluto essere inopportuno preferendo tacere.

Nonostante ciò, non ha potuto non far presente a Ludovica che le insolvenze delle utenze si stanno accumulando e che se non pagherà in tempo, verranno presi i dovuti provvedimenti. Una spaventata Brancia ha cercato con tutte le sue forze di mantenere la calma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello preoccupato

Italo potrebbe raccontare il segreto di Ludovica ad Adelaide ma per un altro motivo. Il maggiordomo è onesto e vuole bene alla signorina. Pertanto, ipotizziamo che possa parlare a cuore aperto con la contessa sperando in aiuto per Brancia.

Ipotesi a parte, le certezze le offrono le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica, dopo aver scoperto tramite la lettera di Flavia che la villa è stata messa in vendita, avrà un crollo emotivo.

A sostenerla ci sarà Marcello, desideroso di sdebitarsi con lei e non solo. I due capiranno ben presto di amarsi e, anche se non saranno pronti a dichiarare apertamente i loro sentimenti, diventeranno di fatto una coppia.