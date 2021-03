La soap italiana Il Paradiso delle Signore non smette di sorprendere i telespettatori che la seguono giornalmente. L'episodio trasmesso venerdì 26 febbraio è stato caratterizzato da un finale alquanto misterioso. La futura capo-commessa Gloria Moreau ha ricevuto una misteriosa telefonata e ha affermato di aver trovato la persona che stava cercando. L'affascinante signora francese appena arrivata al grande ha parlato con Stefania, ma subito dopo è sparita nel nulla. Nel corso della puntata 95 è tornata in atelier e ha fatto un colloquio con Vittorio per prendere il posto di Clelia. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che la donna francese potrebbe essere la madre di Stefania perché, come si vedrà nell'episodio 99, Gloria si nasconderà quando vedrà arrivare al Paradiso la zia Ernesta.

Dato che la persona collegata alla zia di Federico è la signorina Colombo, che Gloria ha incontrato già il primo giorno in atelier, potrebbe proprio essere tornata da Nizza per riabbracciare sua figlia.

Gloria vede entrare Ernesta e si nasconde

Durante la puntata trasmessa il 26 febbraio al grande magazzino ha fatto ritorno la donna francese che il giorno prima si era presentata in atelier e poco dopo è sparita nel nulla. Si tratta di Gloria, un'affascinante ed elegante donna che vedendo Vittorio gli ha detto di essere lì per il colloquio. Gloria è entrata nell'ufficio del direttore ed ha scambiato due parole con Vittorio e Beatrice facendo conoscenza anche con Gabriella. La Moreau come vedremo nel prossimo episodio diventerà ufficialmente la nuova capo-commessa del Paradiso, prendendo il posto della signorina Calligaris.

Gli spoiler però rivelano che la donna non sarà interessata al ruolo da capo-commessa, ma è tornata in Italia da Nizza per incontrare qualcuno. Al termine dell'episodio 95 Gloria ha ricevuto una chiamata nel suo albergo milanese. La donna ha accetto la telefonata e ha confermato al suo interlocutore di aver trovato la persona che stava cercando e che tutto è andato secondo i piani.

Non si hanno ancora dettagli sul passato della donna francese. Le anticipazioni rivelano che nel corso della puntata 99 Gloria, mentre sarà in servizio al Paradiso, si nasconderà quando vedrà entrare in atelier una persona. Sarà zia Ernesta che entrerà al grande magazzino per consegnare l'abito al giovane Cattaneo in occasione della cena dai Bergamini.

Gloria farà di tutto per non farsi riconoscere dalla donna e si nasconderà. Mettendo insieme i pezzi del puzzle, la persona direttamente collegata a zia Ernesta, che Gloria ha già conosciuto il primo giorno al Paradiso è Stefania. Proprio per questo motivo la Moreau potrebbe essere la mamma della signorina Colombo. La giovane Venere sa di aver perso i genitori da piccola ma tutto è possibile. Molto probabilmente Gloria ha deciso di lasciare la Francia per cercare sua figlia e adesso che l'ha finalmente trovata non avrà intenzione di lasciarla.