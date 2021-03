Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 Giuseppe Amato potrebbe essere protagonista di una nuova storyline. Dopo un primo impatto negativo con la realtà milanese, il marito di Agnese sembra essersi adattato alla nuova mentalità e sta facendo del suo meglio per mantenere il posto di lavoro al magazzino. Tuttavia, se è vero che il lupo perde pelo ma non il vizio, l'uomo potrebbe presto far emergere la sua capacità di farsi coinvolgere in vicende losche. Il sospetto di un possibile cedimento al lato oscuro è sorto già nelle puntate attualmente in onda su Rai1, in particolare nell'appuntamento andato in onda il 16 marzo.

In alcune scene in cui sono presenti sia Giuseppe che l'amico Girolamo sembra che quest'ultimo abbia in mente qualcosa di poco legale con gli abiti disegnati da Gabriella.

Le frasi allusive di Girolamo nella puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa il 16 marzo

Nella puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa il 16 marzo tre scene vedono protagonisti Giuseppe e l'amico Girolamo. La prima è ambientata in Caffetteria e sono presenti anche Salvatore e Marcello. Bastano poche frasi perché sorga la domanda: cosa ha in mente Girolamo? Il dialogo coinvolge i quattro uomini e l'oggetto della discussione sono gli sporchi affari del Mantovano. "Mica male avere tutta questa roba senza faticare un giorno.." commenta Girolamo quando apprende il guadagno del malvivente.

I due giovani baristi non sono della stessa idea: preferiscono fare un lavoro onesto e mal retribuito piuttosto che finire in prigione. In questa scena l'amico di Giuseppe sembra quasi approvare le attività redditizie ma illecite di Castrese, nonostante si definisca un uomo onesto. Nella seconda scena l'uomo si trova in magazzino con Amato e fa domande sugli abiti che si vendono, in particolare su quanto vengano pagati e dove vengano messi in vendita.

Girolamo nota l'abito corto di Gabriella e ammette che in Germania un vestito del genere si venderebbe subito e senza problemi. Dalle parole che usa e dal modo in cui le dice sembra alludere alla possibilità di vendere l'abito british fuori da Milano, cosa che potrebbe concretizzarsi soltanto con un furto, visto che il Paradiso ha l'esclusiva.

Girolamo continua a fare domande ambigue: potrebbe voler vendere in Germania gli abiti del Paradiso delle signore

Nella terza scena della stessa puntata Girolamo è ospite a cena a casa degli Amato. L'uomo conversa piacevolmente con Agnese e ne approfitta per farle i complimenti per gli abiti confezionati nel Paradiso delle signore. La sarta fa la modesta poiché il merito dell'originalità dei vestiti è da attribuire alla stilista che crea "pezzi unici" a marchio Paradiso. Girolamo chiede se si vendono fuori dall'Italia e Agnese e Rocco rispondono che la vendita all'estero è solo a Parigi. Le domande dell'uomo tornano ad essere allusive quando menziona nuovamente la Germania. Forse il truffaldino ha ancora contatti lì dove ha lavorato per tanto tempo e potrebbe avere in mente un traffico illecito di abiti.

L'ipotesi potrebbe essere confermata dagli spoiler relative alle puntate in onda fino al 19 marzo in cui si anticipa che l'uomo proporrà a Giuseppe un losco affare dai facili guadagni.