Tanti addetti ai lavori all'indomani della cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League hanno individuato Cristiano Ronaldo come uno dei principali responsabili della mancata qualificazione della squadra bianconera ai quarti di finale.

Di questo parere è anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. In una recente intervista a Radio Amore Campania, ha infatti sottolineato come il portoghese sia un grande giocatore che però non partecipa molto al gioco della squadra. Non è un caso infatti - a suo avviso - che una delle migliori prestazioni della Juventus in questa stagione sia stata contro la Lazio senza Cristiano Ronaldo in campo.

Secondo Pistocchi fra l'altro la Juventus sarebbe ancora in corsa per il campionato, ma questo a suo avviso passerebbe da un'esclusione di Cristiano Ronaldo dai titolari.

La Juventus può ancora lottare per il campionato

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi in una recente intervista ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo? Da mesi dico che questo grandissimo giocatore condiziona troppo le squadre in cui gioca". Secondo il giornalista un giocatore dovrebbe fare le due fasi per aiutare la squadra, invece il portoghese non contribuisce alla fase difensiva, condizionando il gioco della squadra.

Ha poi aggiunto che non è la Juventus ad aver comprato Cristiano Ronaldo ma è quasi il contrario, considerando il modo in cui il portoghese condiziona il gioco della squadra di Pirlo.

Secondo Pistocchi però la Juventus ha ancora la possibilità di vincere il campionato: "Se Pirlo ha gli attributi per mettere fuori Cristiano Ronaldo, la Juventus ha ancora la possibilità di vincere il campionato".

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione

Intanto sono diverse le indiscrezioni di mercato in merito al possibile addio di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera. Si parla di un interesse concreto del Manchester United per la punta portoghese. La società inglese e quella bianconera potrebbero definire un clamoroso scambio di mercato che porterebbe Ronaldo allo United e Paul Pogba alla Juventus.

Per entrambi sarebbe un ritorno nelle società che li hanno valorizzati da giovani. Il centrocampista francese ha giocato nella Juventus dal 2012 al 2016, contribuendo alla conquista di tante competizioni nazionali e al raggiungimento della finale di Champions League nel 2015.