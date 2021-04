Continuano a sorprendere le puntate della soap italiana Il Paradiso delle Signore. A poche settimane dal finale della quinta stagione, le anticipazioni confermano che ci saranno in serbo tantissime sorprese. Marcello verrà condannato al carcere per aver fatto da spallone a Sergio Castrese. Tuttavia puntata dopo puntata il rapporto tra Ludovica e Marcello andrà svanendo. Ad offuscare le idee di Ludovica sarà la presenza del giovane Cattaneo. Federico farà di tutto per corteggiarla e in assenza di Marcello, Brancia potrebbe accettare la corte dello scrittore per intraprendere una nuova laison amorosa con lui.

Marcello verrà arrestato

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore si assisterà ad evento spiacevole. La storia d’amore, nata per caso, tra Ludovica e Marcello verrà messa a dura prova. Il giovane Barbieri è stato accusato dal Mantovano per aver lavorato per lui in alcuni dei loschi affari all’estero. Per questo motivo, adesso che Sergio Castrese sta scontando la pena, la Procura sarà costretta a prendere dei provvedimenti anche per i complici del delinquente. Preoccupata per il futuro del suo ragazzo, la contessina Brancia si è affidata ad un avvocato per cercare di capire quello che potrà accadere a Marcello. Il legale purtroppo non ha comunicato buone notizie: Barbieri verrà molto presto portato in prigione.

Tuttavia il giovane barman è consapevole del futuro che lo aspetta e sa benissimo che trascorrendo molto tempo in galera, non può portare avanti la relazione con Ludovica. Essendo un ragazzo generoso e altruista, Marcello lascerà libera Brancia di ricostruirsi una vita, cercando di buttarsi alle spalle la loro relazione.

Federico corteggia Ludovica

Mentre Marcello pensa al suo futuro, a quanti mesi o addirittura anni potrà trascorrere in carcere, Ludovica è alle prese con il suo nuovo impiego da donna aristocratica. La contessina Brancia è da poco stata eletta vice presidentessa del Circolo e grazie alla fiducia di Adelaide, ha definitivamente conquistato un posto nell’alta società.

A girare attorno a Ludovica, ignaro del suo flirt con Marcello, è Federico. Il giovane Cattaneo ha spesso cercato di avvicinarsi alla ragazza ma senza alcun esito. Nell’episodio 138 il giovane scrittore ha convinto Ludovica a posare per la campagna pubblicitaria portata avanti da Marta e Dante. Cattaneo ha riempito di complimenti la contessina ed è sembrato che Ludovica non sia rimasta indifferente alle parole del giovane. Alla luce dell’arresto di Marcello, Ludovica potrebbe quindi accettare il corteggiamento di Federico e fidanzarsi con lui. D’altra parte una donna aristocratica come lei non può permettersi di stare accanto a un barista, aspetto che negli anni sessanta era molto importante.